La dura historia de joven emprendedora en Bogotá: entre lágrimas, invita a que visiten su negocio; “muchos días están siendo así”

A propósito, en redes sociales se ha vuelto viral un video en el que una joven en Bogotá expone el difícil momento por el que atraviesa, puesto que su negocio aún pareciera no ‘despegar’.

En el video se escucha decir puntualmente a la mujer: “Tratando de que mi negocio no quiebre, con la cuenta en cero con una cervecería que pensé que iba a ser lo mejor del mundo y está vacía (...) de verdad he tratado de construir estos con mucho amor. A veces uno construye muchos proyectos pensando que son lindos; he tratado que sea una casa muy humana para ver si la gente se anima a venir a tomar mucha cerveza, conocer de esta y tener un espacio seguro. Pero bueno”.