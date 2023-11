Cantante colombiano falleció tras grave accidente en México

“Amor, hoy me toca guárdate en el corazón, con todo el dolor de la vida, me dejas con un hueco enorme, tantos planes que teníamos y tantas cosas por hacer, y decidiste dejarme ahora en estos momentos, sabes que te amo desde el primer día, sabes que todo por ti, y todo contigo, te fui leal hasta el último día, no me sueltes nunca mi amor, por favor estábamos juntos hasta el final y aquí estoy para ti corazón, te amo con todas las fuerzas mi amor! Tanto como una canción cursi de amor. Vuela alto solecito, te amo. Siempre en mi corazón, chocorramito, te amo”, fue el mensaje de la pareja sentimental de Didier Rodríguez, en la mencionada red social.

“Looco usted muy bien sabe toda esta gran amistad que se formó, una confianza tan única y una amistad inseparable. Me pesa mucho poderte escribir estas cosas, pero me siento bien por qué siempre me escuchaste, me aconsejaste, me ayudaste y te vuelvo a dar las gracias por haber estado conmigo, así como siempre te lo dije y sé que te quedas con algo bueno de mí para ti. Descansa en paz loco, por qué en verdad me dejaste con una y mil cosas buenas de ti. Dejas a un amigo con lágrimas, desanimado, pero contento por haberte conocido. Te quiero y te mando otro beso hasta el cielo”, fueron las palabras que le dedicó el usuario en Facebook ‘MT Moraad’, a Didier Rodríguez.