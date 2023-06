Capturan a los tres presuntos homicidas del patrullero Jaime Andrés Ávila, asesinado en Soacha durante misión encubierta

En tiempo récord, las autoridades informaron sobre la captura de tres hombres sospechosos de ser responsables del terrible asesinato del joven patrullero Jaime Andrés Ávila, de tan solo 23 años, durante una operación encubierta. Estos criminales fueron detenidos en el barrio San Antonio de Soacha, en una serie de allanamientos realizados en la zona.

El trágico suceso ocurrió cuando el valiente patrullero se encontraba llevando a cabo su misión encubierta contra una peligrosa banda denominada Los Cachorros. Seis individuos atacaron sorpresivamente al agente, acorralándolo y disparándole en repetidas ocasiones a plena luz del día de este jueves 29 de junio. Como resultado, el patrullero perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Las cámaras de seguridad del sector capturaron el preciso instante en que los criminales despojaron al uniformado de su arma de dotación, la cual utilizaron posteriormente para dispararle. Al parecer, los tres individuos capturados son de nacionalidad extranjera, quienes fueron encontrados en posesión de tres armas de fuego, incluyendo la del agente de la Policía.

Imágenes de los tres homicidas del patrullero Jaime Andrés Ávila, asesinado en Soacha en medio de una misión encubierta contra Los Cachorros - Foto: Policía Nacional

En menos de 24 horas, las investigaciones condujeron hacia los tres detenidos. Gracias a la labor conjunta de las autoridades y la recopilación de pruebas, se logró identificar y aprehender a estos presuntos responsables.

Según los informes preliminares proporcionados por la Policía, la banda Los Cachorros tiene presencia en el barrio San Antonio, ubicado en la comuna Compartir de Soacha, y se dedican al acopio y comercialización de drogas en el municipio.

Tras el cruel asesinato del patrullero, la Alcaldía de Soacha y la Policía Nacional habían anunciado una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Capturan a los tres homicidas del patrullero Jaime Andrés Ávila, asesinado en Soacha - Foto: Policía Nacional

Frente a los sucedido, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez, expresó sus condolencias.

“Acompañamos a la familia de nuestro héroe, el patrullero Jaime Ávila, a quien criminales le arrebataron la vida mientras trabajaba por la seguridad de los habitantes del municipio de Soacha. @DIJINPolicia debe disponer de todas sus capacidades para capturar a los responsables”, escribió por medio de Twitter.

Policías extorsionaban en Soacha

Por otra parte, el pasado 14 de junio se conoció que varios policías se vieron involucrados en un caso de extorsión, donde tomaron una inaudita medida para ocultar la evidencia: se tragaron el dinero. Un video capturó el momento en que los billetes quedaron atascados en sus gargantas, resultando en la necesidad de trasladar a los oficiales a un hospital para recibir atención médica.

En el video se observa el rostro pálido del oficial de Policía que atragantado con los billetes dice: “No tengo nada, yo no he recibido nada, absolutamente nada, no sé de qué me están hablando”, mientras que trata de tomar respiraciones profundas, traga y tose en medio de su desesperación. Entre tanto, uno de los agentes del Gaula toca el pecho del señalado por extorsión y dice, “toca llevarlo al hospital para que le hagan un lavado”.

Momento en que el policía se traga el dinero producto de una extorsión ocurrida en Soacha - Foto: Captura de pantalla video operación del GAULA

La denuncia, que dio origen a este escandaloso caso, fue presentada por la víctima ante el Gaula (Grupo Antisecuestro y Extorsión), quien reportó que agentes de la Policía exigieron inicialmente una suma de dos millones de pesos y posteriormente amenazaron con cobrar un millón de pesos, de manera semanal. A pesar de que la familia logró reunir un millón de pesos, la víctima fue llevada ilegalmente a una estación de Policía de Soacha, donde permaneció retenida por al menos dos horas antes de ser liberada bajo la condición de entregar 500.000 pesos semanalmente.

Es relevante destacar que la víctima había sido vinculada previamente a una investigación por un delito sexual y, al parecer, los policías aprovecharon este proceso para llevar a cabo la extorsión, utilizando la vulnerabilidad y el miedo como herramientas coercitivas.

Durante el momento de la captura de los policías implicados, se pudo observar en el video que llevaban puestos pasamontañas y ocultaban sus bocas. Uno de los oficiales, de aproximadamente 30 años, tenía varios billetes en su boca y decidió tragarlos con el propósito de evitar que los agentes del Gaula los confiscaran. Sin embargo, esta acción resultó en complicaciones para el oficial, quien requirió asistencia médica para remover el dinero atascado en su garganta.

La Fiscalía legalizó el procedimiento de captura de los oficiales y les impuso los delitos de secuestro extorsivo, debido a la retención ilegal de la víctima en la estación de Policía, así como extorsión agravada y destrucción de evidencia. Se espera que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de los implicados y aplicar las sanciones correspondientes.