Cárcel para alias Alacrán, temido excapo del Cartel de Cali, y para uno de sus subalternos por promover extorsiones en el Valle

La historia de ‘el Alacrán’

Aunque no fue extraditado y sus cargos por narcotráfico no prosperaron, recibió dos condenas significativas. Una de 30 años de prisión por la masacre de Trujillo, en la que admitió su responsabilidad en la muerte de 42 personas. Esta pena se redujo a 18 años por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, que cumplía desde 1995. ‘El Alacrán’ expresó públicamente su arrepentimiento y su compromiso de no volver a cometer actos delictivos.