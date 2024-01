Carlos Lehder revela detalles inéditos del crimen de Rodrigo Lara y asegura que Escobar no podía escuchar su nombre: “Saltaba de la ira”

Luego del crimen, Lehder reflexiona y señala que Escobar no supo leer las consecuencias que iba a generar este asesinato. “Yo me pronuncié a mi manera. Dije que justificaba la muerte de quien nos quería expulsar con un tratado que él sabía que era ilegal, pues había sido funcionario diplomático y debía estar al tanto de que un tratado avalado por una ley sin firma presidencial no servía para nada. Años después, en el juicio contra Noriega, confesé que, además, había felicitado a Pablo. Pero, a diferencia de Escobar, yo no tomé el camino de declararles la guerra al Estado y a la sociedad, más bien preferí esconderme en la selva al ver la persecución que el crimen desató. Hoy en día, creo que Pablo no supo leer la situación; él debió haber enviado un comunicado en el que explicara qué lo había llevado a eso. Al no hacerlo, nos dejó a los demás en el aire. Estoy seguro de que no dimensionó todo lo que este crimen iba a acarrearnos a él y a sus socios”.