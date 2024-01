Los Castro en Cuba, Noriega en Panamá, Ortega en Nicaragua y Pindling en Bahamas: estos fueron sus enredos con el cartel de Medellín, según Lehder

Los ríos de dinero y poder que acumularon los capos colombianos en los años ochenta no habrían sido posibles sin la complicidad de Gobiernos de la región. Carlos Lehder no fue la excepción, incluso fue pionero en aliarse con el Gobierno de Bahamas, donde se convirtió en el dueño y señor del negocio criminal. Lo mismo ocurrió con otros narcos en Cuba, con la dictadura de Fidel Castro; en Panamá, con complicidad del general Manuel Antonio Noriega, y en Nicaragua, con el vigente presidente Daniel Ortega.

“Tengo órdenes expresas de Lynden de decirle que habrá operativos policiales buscándolo y que, por tanto, el acuerdo que ustedes tenían ha concluido. Me comunicó que el primer ministro me garantizaba treinta días más de protección para que organizara mi retorno a Colombia”.

Los Castro en Cuba

Lo requisaron, le quitaron el pasaporte, lo llevaron a una sala donde, luego del anuncio de un estafeta, “apareció entonces un hombre de gafas que, mirándome astuta y fijamente, me dijo: –Mucho gusto, bienvenido a Cuba libre –me saludó, y me extendió su fría mano con el gesto glacial del potentado que saluda a un lustrabotas”.

Nicaragua

Años más adelante, cuando la persecución contra los capos del narcotráfico no daba tregua, los extraditables buscaron refugio en Panamá, donde el general Manuel Antonio Noriega los protegía y era su socio. Sin embargo, Lehder, sagaz y acostumbrado a caminar solo esquivando traiciones, decidió tomar como refugio Nicaragua.“Para mí, ese barco (Panamá) estaba demasiado lleno y opté por aceptar el refugio que me ofreció el ministro Tomás Borge, de Nicaragua”, cuenta en el libro.

El exnarco se reunió con sus socios. “Un par de días después, encaravanado con Federico y otros oficiales, me condujeron hasta la mansión donde estaba alojado Pablo Escobar en compañía de su discreta esposa, María Victoria Henao, sus dos hijos –Manuela estaba recién nacida– y su primo, Gustavo Gaviria. También estaban el Mexicano y su hermano, así como algunas mujeres y niños que no reconocí. Pablo, en bermudas y camisa abierta, me recibió sonriente y, después de saludar, me soltó la noticia: el general Noriega me traicionó, me iba a entregar a los gringos”.