Esta es la impactante historia de una mujer que le robó el corazón a Carlos Lehder, pero que terminó sumida en el bazuco. El capo lo contó todo

Frustrada luna de miel

Fabio Ochoa –otro fundador del cartel de Medellín– “me había enviado desde Antioquia doscientas yeguas que le pedí que me vendiera, pues quería que se reprodujeran. Esperanza, hija del ganadero, recorría el territorio con la confianza de una buena chalana. Era valiente, no le molestaban mis armas. Yo las mantenía constantemente cerca de mí, acostumbrado a vivir con el temor de que en cualquier momento llegaría la policía a buscarme”, dijo.

El cuadro amoroso no duró mucho. “Más temprano que tarde, Esperanza amaneció con dolor de cabeza y después de haber desayunado vomitó todo lo que había ingerido. Se sintió un poco mareada y la recosté en la cama. Noté al rato que sudaba mucho, demasiado, y más tarde le comenzaron los escalofríos. Las muchachas entraron a verla, le examinaron los brazos y las piernas, y encontraron que tenía varias picaduras de zancudo enconadas”, escribió. “–Don Carlos, creo que a la señora Esperanza la cogió la malaria; eso es una semana de malestar –me dijo una de ellas. Yo sabía que el llanero es casi inmune a la malaria por sus fuertes e innatos anticuerpos, que Esperanza no tenía”.

“Mi Lulú”

“Patrón, ya resolví el caso y no tiene que pagarme nada. Su señora no tiene un amante, sino un vicio: fumar bazuco. Eso me lo dijo así, a secas. No sentí una patada en el estómago, como se dice popularmente, sino una patada en el corazón”, describió. La mujer terminó recibiendo tratamiento.