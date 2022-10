Carlos Mattos arremete contra Gonzalo Guillén y asegura que lo busca para exigirle dinero

“¿Usted ha visto todo lo que escribe contra mí a diario en Twitter?”. Esta fue la pregunta que le hizo el empresario Carlos Mattos al juez once de conocimiento de Bogotá, en referencia a las publicaciones que ha hecho, en los últimos meses, el periodista Gonzalo Guillén. Para el expresidente de Hyundai Colombia, desde hace varios meses ha tenido que sufrir acusaciones en su contra: “Me trata de criminal, de asesino, de pedófilo, de lo que usted quiera”.

La arremetida de mensajes en su contra se presentó después de concretarse el preacuerdo con la Fiscalía General en el que el empresario se comprometió a contar toda la verdad sobre el escándalo de corrupción que permeó la Rama Judicial. Diariamente, según manifestó Mattos en su extensa intervención, el periodista lo ataca, haciendo señalamientos en su contra sin ninguna prueba.

Esta situación lo ha afectado considerablemente: “Yo no duermo, tengo problemas psiquiátricos pensando qué es lo próximo que va a publicar en mi contra, tengo la cabeza en otro mundo”. Incluso aseguró que ya le ha enviado a la cárcel a dos emisarios para exigirle sumas de dinero, al parecer, para que no siga revelando información en su contra.

“Lo que hizo el señor Guillén fue atacarme porque él solamente quiere es dinero de mí (...) es un señor simplemente pseudiperiodista que va detrás del dinero como lo ha logrado hacer con otra gente y como lo ha logrado hacer conmigo pidiéndome dinero, me ha mandado dos veces la petición”, precisó el empresario.

“Es injusto porque me comprometí con la Fiscalía a decir lo que había pasado, y me he echado un enemigo hasta la muerte”. Por esto, y de manera sorpresiva, Mattos se retractó este miércoles de la aceptación de cargos por el escándalo del caso Hyundai y le pidió al juez de conocimiento que anule todo lo actuado hasta la fecha. “Yo he cumplido con todo, aquí vamos a seguir un acuerdo, una pena muy superior a la acordada”.

El expresidente de Hyundai Colombia aseguró que están a punto de condenarlo a seis años de prisión por una serie de cohechos (exigencias de dinero) que jamás le fueron imputadas por la Fiscalía, hecho por el cual considera que se trata de una violación a su debido proceso.

Desde la cárcel de El Bosque, en Barranquilla, a la que fue trasladado después de protagonizar varios escándalos por permisos y salidas injustificadas, Mattos imploró piedad y un juicio justo.

“Yo me retracto de la aceptación de los cargos, yo me retracto”, señaló Mattos. “Señoría, yo pienso que acá se me ha defraudado, sinceramente, y todos los días lo pienso, que no se me ha cumplido. ¿Por qué razones? Vaya yo a saber, pero tal vez usted sí lo sabe (en referencia al juez)”. Para Mattos, el hecho que en la condena se le quieran imponer una serie de cohechos, que nunca se le habían puesto de presente, representa una violación a sus derechos procesales.

El empresario está ad-portas de recibir una condena de 70 meses y 27 días de prisión (seis años), esto pese a que en el acuerdo con la Fiscalía se acordaron 32 meses de detención. “Esto es un absurdo”. Frente a esto le reclamó a la Fiscalía por no cumplir su promesa de la pena impuesta. “Aquí hay una violación a mis derechos, celebré un acuerdo con la Fiscalía, con los señores fiscales y la pena acordada que fue de 32 meses de prisión”.

“Estoy en prisión, enfermo, para tener la pena que me prometieron porque yo he cumplido con todo, ¡con todo!”, aseguró el empresario visiblemente molesto, señalando que le dio información a la Fiscalía General sobre la forma en que se puso en marcha la afectación al sistema de repartos en los juzgados civiles.

“Me estoy enfrentando a algo inaudito y no quiero que cometan un error, no representa mi voluntad libre y voluntaria aceptar los cargos impuestos, por eso su Señoría, con toda clemencia pido que se dé una nulidad de todo esto, porque todo lo que se está haciendo va en contra de la realidad, en contra del derecho de vida, porque me están matando señor juez, y no permita usted que se cometa un homicidio contra mí. Estoy devastado”.

Pese a que, en marzo pasado, el empresario había sido condenado a seis años de prisión por pagarle sobornos al juez sexto civil de Bogotá, Reynaldo Huertas, para que emitiera en tiempo récord las medidas cautelares.

Sin embargo, este fallo se cayó por decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por considerar que no se había puesto de presente el incremento patrimonial del empresario con este caso de corrupción.