Carrotanques de La Guajira se compraron al mismo precio, pese a que unos eran de pésima calidad: Carlos Carrillo, director de la UNGRD

La novela alrededor de los carrotanques de La Guajira, no parece tener fin. Ya fue bien conocido el hecho de que se habrían presentado presuntas irregularidades en la compra de 40 carrotanques (80 vehículos en total), que, no solo no cuentan con las pólizas de seguro necesarias para entrar en operación, sino que tendrían también serios problemas de calidad.