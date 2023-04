Caso Aida Merlano | Exescolta de la excongresista hizo graves acusaciones: “Dijo que me iba a matar”

Para justificar una nueva medida de aseguramiento en contra de la excongresista Aida Merlano, la Fiscalía General puso de presente una serie de hechos protagonizados por la dirigente política en los años 2012 y 2019.

Aida Merlano no aceptó cargos por fuga de presos. - Foto: Captura de pantalla

Para el delegado del ente investigador, los señalamientos hechos por funcionarios, trabajadores y compañeras de la cárcel El Buen Pastor revelan que Merlano representa un peligro para la comunidad.

Para el fiscal, es necesario evitar que la excongresista, quien actualmente se encuentra privada de su libertad en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, reitere sus conductas delictivas. Para esto, puso de presente la declaración de un hombre que trabajó como escolta cuando era ella diputada por el Atlántico en 2012.

“Yo estaba trabajando en calidad de escolta de la señora Aida Josefa Merlano Rebolledo, diputada del departamento del Atlántico, en esos momentos me encontraba suspendido por problemas de indisciplina y entonces yo tenía sueldo por la Gobernación. Ella (en referencia a la dirigente política) tiene la tarjeta mía de pago, cobró los meses de abril y mayo, y nada más le enviaba a mi mujer 300.000 pesos cuando mi sueldo es de 1.800.000 pesos. El resto se lo quedaba”, relató el fiscal, citando al exescolta.

Frente a esta situación, según reza la noticia criminal, el hombre se quejó y le manifestó que él iba a cobrar su sueldo completo, y por eso se dirigió al banco para pedir una tarjeta nueva. “Entonces ella se dio cuenta y me llamó amenazándome que si cobraba el sueldo, me iba a matar. Fue a mi casa a amedrentar a mi mujer, a mis hijos, diciéndoles que me compraran un seguro de vida, porque me iban a matar”.

Aida Merlano. - Foto: Colprensa / El País

“Yo temo por mi vida, porque he trabajado cinco años con ella como escolta y sé de lo que es capaz. Hasta puede llegar y es capaz de mandarme a matar”, reveló el fiscal al sustentar, ante el juez 51 de control de garantías de Bogotá, la necesidad de una nueva medida de aseguramiento contra Aida Merlano.

Aida agrede a funcionaria del aeropuerto

En contra de Merlano existe otra noticia criminal por un caso de lesiones personales dolosas por una situación registrada en el aeropuerto EL Dorado, de Bogotá, el 5 de mayo de 2017. En esa oportunidad, en el Puente Aéreo, se cerró el vuelo que iba para la ciudad de Montería, Córdoba, a las 10:49 de la mañana.

Aida Merlano traslado - Foto: Inpec

Cuando terminó el abordaje apareció la dirigente política. Pese a que las puertas del avión estaban cerradas Merlano insistía con abordar. “Mi compañera le informa que ha perdido el vuelo, ella muy ofuscada dice que va a pasar así sea que nos tenga que matar a todas, y empieza a empujar a mi compañera y corre hasta donde se encontraba el avión y empuja a las dos trabajadoras que estaban en el lugar.

“Cuando de repente la señora empezó a golpearnos a mí compañera Jennifer le dio cuatro puños aproximadamente en la nuca, a mi otra compañera la golpeó en el pecho fuertemente, y a mí me dio un puño en la cara y me rasguñó los brazos”, aclaró.

La excongresista Aida Merlano aterrizó en Bogotá, luego de ser deportada por Venezuela. - Foto: Foto: Defensoría del Pueblo

El 20 de septiembre de 2018, Aida Merlano protagonizó otro escándalo, esta vez ya privada de su libertad en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá. En esa oportunidad, en su celda en el pabellón 8, buscó y agredió física y verbalmente a una compañera.

“Aida Merlano me estaba esperando en la parte externa del pabellón sentada en una silla, cuando voy ingresando me agrede verbalmente lanzándome innumerables palabras soeces e improperios”, relató el delegado del ente investigador. En medio del reclamo la excongresista la cogió por el cuello y la ahorcó “quitándome la respiración”, esto obligó a la intervención de tres dragoneantes. “Afirmando Aida que me quería matar, porque si ella había llegado con un proceso delicado no le importaba quedarse por un homicidio”.

La Procuraduría avaló la petición para que la excongresista siga en la cárcel. Por su parte, la defensa de Merlano calificó la solicitud de medida de aseguramiento como desproporcionada, cuestionando los antecedentes que se pusieron de presente.