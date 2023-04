Video: Day Vásquez comparece ante Procuraduría por explosivas acusaciones contra Nicolás Petro reveladas en SEMANA

Han pasado un poco más de 30 días desde que Day Vásquez, excompañera sentimental de Nicolás Petro, revelara en SEMANA fuertes acusaciones que involucran al diputado e hijo del presidente Gustavo Petro con personajes vinculados a la rentas ilícitas.

Luego de desatar una tormenta política, Vásquez llegó en la mañana de este viernes, 28 de abril, a las instalaciones de la Procuraduría en Barranquilla acompañada de su abogado Alait Freja Calao.

Este 28 de abril, la ex compañera sentimental de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, llegó hasta las instalaciones de la Procuraduría Regional del Atlántico, donde tendrá que explicar las denuncias lanzadas contras el diputado. https://t.co/4q3qH3zmsY pic.twitter.com/yOKODNWNbS — Revista Semana (@RevistaSemana) April 28, 2023

Ante una citación del Ministerio Público, Daysuris tendrá que ratificar y demostrar con pruebas lo que afirmó en la entrevista con SEMANA sobre las oscuras relaciones de Nicolás Petro, su lobby burocrático por ministerios y altas entidades del Estado y, sobre todo, la plata que venía recogiendo que tenía como destino, según se ha podido conocer, la campaña a la gobernación por el Pacto Histórico, de Máximo Noriega.

El próximo martes 2 mayo tendrá que poner la cara también el dirigente costeño, quien, como se podía entrever en los chats revelados por SEMANA, era muy cercano a Nicolás Petro y su carta para aspirar a las elecciones regionales para la Gobernación.

Máximo Noriega, uno de los hombres clave de Nicolás Petro

Si Nicolás Petro pedía plata a nombre de su papá, hay una realidad clara: nunca lo hizo solo. En el testimonio de su exesposa, Day Vásquez, en cada episodio polémico aparece un amigo, un hombre de confianza, una persona que recibe la plata a nombre del hijo del presidente y que mantiene comunicación constante con ambos lados.

En el relato, al menos tres personajes cumplen este rol: Máximo Noriega, Germán Londoño y Camilo Burgos. El primero es un peso pesado en el Atlántico, un político curtido que le apuesta a suceder a Elsa Noguera en la Gobernación con el aval del Pacto Histórico.

Day asegura que él era el enlace con el llamado ‘Hombre Marlboro’, Samuel Santander Lopesierra. “Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás”, contó Vásquez en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

En total, según ella, Noriega le habría llevado en efectivo a Nicolás 600 millones de pesos solo del ‘Hombre Marlboro’. Y con una agravante: Nicolás le habría seguido pidiendo plata a Santander Lopesierra, ya con su papá en el poder, para ayudar a la campaña de Noriega a sus aspiraciones a la Gobernación.

“(...) Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así, otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, señaló Vásquez en la entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

El pasado 13 de marzo, Petro fue notificado también de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra. Pocos días después, en un discurso en la Asamblea, Nicolás Petro aseguró que no iba a renunciar y que contaba con toda la evidencia para demostrar su plena inocencia en estos hechos.

“Ratificaré mi inocencia, demostraré que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. Ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra, me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos”.