Caso Hyundai: juez Reinaldo Huertas dejó de apoyar los paros de la justicia cuando “negoció” con Carlos Mattos. Detalles de la condena en su contra

“Dagoberto Rodríguez Niño asegura que Edwing Fabián Macías lo llamó para informarle que ya había radicado la demanda, pero por el paro judicial las demandas no se las entregaban a los empleados, ‘como una forma de presionar el paro (…) para que accedieran al pliego de peticiones del sindicato’. Asegura Rodríguez Niño que Reinaldo Huertas apoyó el paro, una vez conoció que el reparto ya se había efectuado”, destacó el Tribunal en la sentencia.

“Toma la decisión de no apoyar el paro y así se lo comunicó a los compañeros, a los compañeros del juzgado y para ellos fue sorpresa porque el doctor siempre lo apoyó”. Sobre el cese de actividades, Ingrid Lorena Buriticá Rodríguez (quien ingresó a hacer judicatura a principios del año 2016) también indicó que el Juzgado Sexto Civil del Circuito apoyó el paro judicial”, advirtió la testigo.

“Explica que estando allí tuvo contacto con Dagoberto Rodríguez Niño y Reinaldo Huertas, se saludaban, pero cree que no hablaron ‘del tema’, porque ‘llegar a ese sitio es un poco traumático (…) no se presta para tener conversación de los errores que se cometieron en ese momento’. Sin embargo, en dos oportunidades Reinaldo Huertas lo abordó con el objeto de que si llegaba a declarar no lo hiciera en su contra”, señaló el Tribunal.