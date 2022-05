Caso Odebrecht: Exdirector de la ANI desmiente a excongresistas Otto Bula y Ñoño Elías

El exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade habló este lunes ante la Procuraduría General de la Nación. Allí salpicó a varias personas como Bernardo El Ñoño Elías, Otto Bula y Juan Sebastián Correa, su mano derecha, (exasesor de la ANI) en el caso Odebrecht. Advirtió que hubo una especie de confabulación para mentir en su contra.

Sobre Correa, señaló que “es falso que no haya recibido sobornos. Recibió 100 millones, pidió 300 millones, pero esos no los recibió. Dijo que era un mensajero entre Ñoño Elías y yo, eso es mentira. Por qué sabemos que no es cierto, Harvey Carrascal, testigo del caso, dijo cómo Correa trató de aproximarlo para que trabajara para Otto Bula y luego lo amenazó para que contara que había hecho eso”.

Y es que uno de los personajes más relevantes en el escándalo de Odebrecht es el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, a quien el exsenador Bernardo el Ñoño Elías calificó como testigo en el juicio contra Andrade como “el señor de las soluciones”. El exdirector defendió ante el ministerio público, una vez más, su inocencia, pero detrás de él estaba Juan Sebastián Correa, su mano derecha, el asistente de la gerencia, quien sí ha confesado que se dejó sobornar por Odebrecht a cambio de millonarias sumas de dinero.

Sobre Juan Sebastián Correa, señaló también que fue imputado el 25 y 26 de mayo de 2017 por Abuso de Función Publica, Tráfico de influencias, Amenaza a Testigo y Falso testimonio. “ El 31 de mayo de 2017 un juez decreto su detención preventiva. Fue recluido en el Patio R Sur de la Picota . Posteriormente, el 25 de julio de 2017, La Fiscalía saco un comunicado donde anuncio que el Sr. Correa sería imputado por Enriquecimiento Ilícito de funcionario público”.

RÍO DE JANEIRO, BRASIL - 12 DE ABRIL: Se muestra un cartel de Odebrecht el 12 de abril de 2017 en Río de Janeiro, Brasil. Un acuerdo de culpabilidad de los empleados de Odebrecht en el escándalo de corrupción Lava Jato (lavado de autos) ha llevado a testimonios que atrapan a nueve ministros en el gabinete del presidente Michel Temer bajo investigación a medida que se profundiza la crisis política en el país. (Foto de Mario Tama/Getty Images) - Foto: Getty Images

Y agregó: “Correa formaba parte de todo el entramado corrupto y participaba de las reuniones con los representantes de Odebrecht. Por su parte, el Ñoño Elías, en su papel de intermediario, y Andrade, ayudaban a facilitar las cosas para la constructora brasileña. Así lo ha reconocido en sus confesiones”.

Según Andrade, la ANI actuó diligentemente para proteger los intereses del Estado cuando comenzó a tener indicios y luego certeza de actos de corrupción por parte de Odebrecht en Colombia

En la diligencia, arremetió contra Otto Bula, por ejemplo, por “mentir contra él”. En primer lugar, dijo “e stuvo detenido a partir del 17 de enero de 2017 en el Patio R Sur de la Picota , como consecuencia de la denuncia de Eleuberto Martorelli que dijo haberle pagado US$4.6 millones para hacer “lobby” con el objetivo de lograr la adición Ocana-Gamarra. Bula aceptó cargos de cohecho y enriquecimiento Ilícito. Obtuvo un principio de oportunidad que incluía declarar contra mí. Hoy está en prisión domiciliaria”, dijo.

En la presentación, el exdirector señaló en primer lugar que los actos de corrupción en Colombia solo se conocieron en diciembre de 2016 cuando se publicó el Plea Agreement de la empresa Odebrecht con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza. Días después de la publicación del Plea Agreement,

“El Sr. Luiz Bueno, Presidente de Odebrecht en Colombia en el periodo 2009-2012, denunció a la Fiscalía el soborno de US$ 6.5 millones a Gabriel García Morales, Director Encargado del INCO, por la adjudicación del contrato de concesión Ruta del Sol Sector 2. Eleuberto Martorelli, Presidente de Odebrecht en Colombia para el periodo 2012-2016, denunció el pago de US$4.6 millones a Otto Bula para hacer “lobby” por la adición Ocana-Gamarra”, dijo.

Hace un año, la Fiscalía tuvo que replantear la imputación de cargos en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, en la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades en la llamada Ruta del Sol 3. Se trata de los estudios y diseños para la construcción del puente largo en el municipio de Plato, Magdalena.

El fiscal del caso imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado en favor de terceros, supuestamente porque Andrade adelantó gestiones para que Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente 2014, recibiera una comisión de 800 millones de pesos.

En la imputación de cargos, la Fiscalía puso en evidencia algunas reuniones que sostuvo Luis Fernando Andrade con Roberto Prieto en hoteles del norte de Bogotá y en las que supuestamente se pactó la comisión.

En ese momento, la defensa de Andrade aseguró que la Fiscalía incurrió en varios errores en la imputación de cargos y por eso, en una anterior oportunidad, un juez declaró la nulidad de la misma que ahora los vuelve a citar a un estrado judicial. Sin embargo, dicha diligencia se cumplió y, a pesar de los reparos de los abogados, el exdirector de la ANI, nuevamente quedó con la condición de imputado.