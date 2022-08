Caso Uribe: Corte Suprema llama a juicio al excongresista Álvaro Hernán Prada

Dos años y medio después de haberlo escuchado en indagatoria, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exrepresentante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada por su presunta participación y responsabilidad en la presión a testigos para que se retractaran de las acusaciones que habían hecho en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano, el ganadero, Santiago Uribe Vélez.

Prada fue mencionado por Carlos López, conocido como Caliche, de haberlo buscado por medio de intermediarios para que cambiara su declaración y asegurara que había sido presionado por el senador Iván Cepeda Castro para que señalara a los hermanos Uribe Vélez de tener vínculos con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

En la decisión conocida por SEMANA presentaron salvamento los magistrados Héctor Alarcón, Misael Rodríguez y Francisco Farfán.

El exrepresentante a la Cámara ha negado estos señalamientos en varias oportunidades, asegurando que sí fue contactado por el exparamiltiar pero jamás se reunió con él ni le hizo ofrecimiento alguno.

Según el excongresista, Caliche era quien quería contactar a una persona cercana al exmandatario. Inicialmente, según su versión, el hombre junto a un ganadero, llamado Rodrigo Vidal, intentó buscar al abogado Hugo Tovar Marroquín. No obstante, al no encontrarlo, Mauricio Marroquín, sobrino del abogado, lo llevó a su sede de campaña en la ciudad de Neiva. Sin embargo, en ese momento Prada se encontraba en Bogotá.

La versión de Prada es que Caliche le dijo que iba a ir a Bogotá a visitar a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del Caso Uribe en la cárcel, y grabaría un video en el que el testigo contaría su versión. Luego esta grabación se la entregaría a Prada con el objetivo de que se la hiciera llegar a los abogados del expresidente.

“Lo que hace es pedirme que yo entregue esa versión de la verdad a los abogados del presidente Uribe o al presidente Uribe”, expresó.

“En algún momento yo llame al presidente Uribe para contarle que ese señor me decía que su amigo quería contar la verdad. Cuando estábamos en el carro, yo le marqué. No me respondió, pero me devolvió la llamada cuando íbamos de regreso de la comuna 9. Él me dijo: ojalá ese señor diga la verdad. No más”, agregó.

Cabe recordar que Prada suena fuerte para ser el representante del Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Se trata de un nuevo revés para Prada pocos meses después de que el Alto Tribunal negara remitir su caso de la Fiscalía por considerar que la competencia para investigarlo se mantenía pese a haber renunciado.

La tutela que había emprendido el exrepresentante —vinculado en el proceso que le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos— le fue negada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esta entidad determinó que no se tuvieron elementos materiales probatorios para demostrar que se estaban vulnerando los principios al debido proceso y a la igualdad, tal como reclamó en su petición el exrepresentante a la Cámara.