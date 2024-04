Cayó el presunto asesino de parapentista en Tuluá. Lo habrían matado por repartir publicidad en favor de candidato contrario a la banda La Oficina

Este asesinato dejó claro para el país una realidad que hoy está sobre la mesa, en Tuluá era imposible hacer campaña sin terminar muerto, por eso, el candidato ganador, Gustavo Adolfo Vélez, no encontró más remedio que volantear desde el aire y ni así lo logró, terminó asesinado el parapentista.

Por todo lo anterior, un fiscal del grupo de homicidios colectivos de la Dirección de Apoyo Territorial imputó a alias Chamo los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El investigado no aceptó los cargos y recibió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario. Actualmente, permanece privado de la libertad por otro proceso que se sigue en su contra por tráfico de estupefacientes.

El gobierno criminal

Lo que sucedía en esta ciudad era escandaloso, según las pruebas recolectadas. “La colaboración para los señores de las botas altas”, así, sin reparos, ni temores, una mujer que trabajaba en la campaña de quien se supone sería el sucesor del entonces alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, hablaba con su jefe sobre la “colaboración” que tenían pendiente con un grupo de criminales que la mujer no tiene problema en reconocer que se trata de la “guerrilla”.

“Los señores de las botas, la guerrilla pues, ya es la segunda vez y está toda rara, toda rancia, entonces le pide uno un favor y no es capaz de hacerlo, el alcalde debe saber que los secretarios no están haciendo el mínimo favor”, se escucha en la conversación en la que advierten que los secretarios de despacho en Tuluá no “colaboraban” con la campaña.