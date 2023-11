Cinismo: delegado de paz del ELN asegura que no tienen más secuestrados en su poder, “lo que hacemos lo asumimos”

Este sábado 11 de noviembre, durante el Encuentro Nacional de Vivienda y Hábitat, organizado en Cali en el marco de la mesa de diálogo entre el Gobierno Petro y la guerrilla del ELN, delegados de paz de este grupo armado afirmaron que no tienen más personas secuestradas en su poder.

Mauricio Iguarán, miembro del ELN, afirmó, además, que todos los secuestros que ocurren en el país no pueden ser atribuidos a esa guerrilla. De igual manera, manifestó que cumplieron su palabra al liberar el pasado jueves a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz.

Antonio García dice que ELN seguirá secuestrando, le pide al Gobierno Petro una financiación y que no “se hagan ilusiones” porque no cederán a “chantajes”

Contexto: Antonio García dice que ELN seguirá secuestrando, le pide al Gobierno Petro una financiación y que no “se hagan ilusiones” porque no cederán a “chantajes”

Antonio García dice que ELN seguirá secuestrando, le pide al Gobierno Petro una financiación y que no “se hagan ilusiones” porque no cederán a “chantajes”

La guerrilla del ELN ya tiene una respuesta al Gobierno Petro, tras la petición para abandonar el secuestro como condición para seguir avanzando en los diálogos de paz. No obstante, no era la esperada por el Ejecutivo ni por los colombianos, ya que ese grupo criminal seguirá con esa actividad ilícita.

Así lo hizo saber, el pasado viernes, Antonio García, máximo comandante del ELN, a través de varios escritos en los que dejó claro que el tema del secuestro no se ha incluido en la mesa de diálogo y que esa organización necesita recursos para su sostenimiento.

“Con la liberación del padre de Luis Díaz, el ELN cumplió con la familia y con Lucho. No existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales”, dijo el guerrillero.

Dicha financiación de la que habla García es la que recientemente pidió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es decir que de los impuestos de los colombianos se les pague a los elenos para dejar de secuestrar o buscar recursos económicos con la comunidad internacional para el mismo fin. “El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones. El ELN respetará lo acordado”, reiteró.

Sin duda, la postura de García complica el avance del proceso de paz porque tras el secuestro de Luis Manuel Díaz, se abrió la discusión sobre la actividad delincuencial de esta guerrilla que no da muestras de paz. Se desconoce qué hará el Gobierno Petro ante esta situación, pero no cabe duda de que los elenos no tienen una intención clara de abandonar sus actividades.