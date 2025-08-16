Suscribirse

Colombia completa un siglo de luto: la violencia no ha parado en más de 100 años

El último asesinato de este calibre ocurrió el jueves 2 de noviembre de 1995.

Redacción Semana
16 de agosto de 2025, 7:24 a. m.
En este siglo Colombia no había vivido un asesinato como el de Miguel Uribe Turbay. La lista de políticos fallecidos por la violencia es larga.

La violencia política en Colombia no ha parado en más de cien años, y ocho candidatos presidenciales de todos los sectores han sido asesinados. En 1914, Rafael Uribe Uribe fue ultimado en un costado del Capitolio Nacional de Bogotá.

Miguel Uribe Turbay, el caso más reciente, falleció el 11 de agosto de 2025 tras el atentado del 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de la capital.

Rafael Uribe Uribe (15 de octubre de 1914)
Rafael Uribe Uribe (15 de octubre de 1914). | Foto: ACADEMIA COLOMBIANA DE LA LENGUA
Contexto: Investigan posible participación del ELN en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay
Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948)
Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948). | Foto: ARCHIVO DE BOGOTÁ
Jaime Pardo Leal (11 de octubre de 1987)
Jaime Pardo Leal (11 de octubre de 1987). | Foto: ARCHIVO DE BOGOTÁ
Contexto: Carlos Fernando Galán muestra su dolor por el hijo de Miguel Uribe Turbay, pide a la sociedad parar el espiral de violencia
Luis Carlos Galán Sarmiento (18 de agosto de 1989)
Luis Carlos Galán Sarmiento (18 de agosto de 1989). | Foto: LOPE MEDINA
Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo de 1990)
Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo de 1990). | Foto: LOPE MEDINA
Carlos Pizarro (26 de abril de 1990)
Carlos Pizarro (26 de abril de 1990). | Foto: COLPRENSA
Contexto: Álvaro Uribe pidió que atentado contra Miguel Uribe Turbay no quede impune y no termine como el magnicidio contra Gómez Hurtado
Álvaro Gómez Hurtado (2 de noviembre de 1995)
Álvaro Gómez Hurtado (2 de noviembre de 1995). | Foto: CARLOS VASQUEZ
Miguel Uribe Turbay (11 de agosto de 2025)
Miguel Uribe Turbay (11 de agosto de 2025). | Foto: GUILLERMO TORRES - SEMANA

¿Y ahora qué? Colombia no se repone del doloroso magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esto es lo que podría venir para el país

"Ver a Alejandro, al lado del féretro de su papá poniéndole una rosa, fue desgarrador": María Carolina Hoyos habla del vacío de Miguel Uribe Turbay en la vida de su sobrino

El otro ángel de Miguel Uribe: esta es la historia de Delia Jaramillo Hoyos, la esposa del padre del precandidato presidencial

Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

Redacción Semana
“Hay una oportunidad para que, desde la empatía, tratemos de construir un mañana distinto y un presente distinto”.

Alberto Linero le hace un llamado a Colombia: “Veía a Alejandro y se me saltaban las lágrimas. Le debemos una sociedad en la que prime la bondad”

