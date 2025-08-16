Elecciones
Colombia completa un siglo de luto: la violencia no ha parado en más de 100 años
El último asesinato de este calibre ocurrió el jueves 2 de noviembre de 1995.
La violencia política en Colombia no ha parado en más de cien años, y ocho candidatos presidenciales de todos los sectores han sido asesinados. En 1914, Rafael Uribe Uribe fue ultimado en un costado del Capitolio Nacional de Bogotá.
Miguel Uribe Turbay, el caso más reciente, falleció el 11 de agosto de 2025 tras el atentado del 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de la capital.