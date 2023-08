“Colombia debe abstenerse de hacer cualquier negociación con Nicaragua”: Juan Roberto Serrano, perito internacional desde La Haya

¿De por qué no se solicitó la revisión con el estudio que presenté? Es posible pensar que la respuesta la da el candidato Petro durante su campaña a la Presidencia: “Los fallos se acatan. No hay otra posibilidad, tanto en la justicia nacional como en la internacional. La defensa de este tipo de gobiernos incapaces acabó con parte de la soberanía nacional. Ahora se puede construir un nuevo liderazgo en esa región a partir de la defensa de un patrimonio: la biósfera que hay en ese mismo mar, porque hay unos corales inmensos que se deben rescatar. Los intereses tienen que ver con la industria petrolera. Pienso que Colombia puede, en el futuro, rescatar su soberanía si cimenta su petición y sus luchas jurídicas alrededor de la defensa de la biósfera y de la pesca común con Nicaragua”.

Si Nicaragua no tenía fundamento para hacer la solicitud, ¿por qué la CIJ le da crédito? Nicaragua se aprovecha del vacío histórico, que ha existido por más de 150 años, del conocimiento sobre la costa de Mosquitos y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Ella presenta una Real Orden (RO) que hace pasar como el título heredado en virtud del uti possidetis iuris de 1821, y como si abarcara toda la costa de Mosquitos, lo que contrasta con todos los argumentos amañados presentados dentro del proceso para confundir y posicionar esta RO como título y tapar la verdad. Nicaragua era consciente de que esta RO no era fuente de sus derechos sobre la costa de Mosquitos y mucho menos sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia; sin embargo, la presenta timando al máximo organismo de derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia; así lo atestigua su Memorial de abril de 2003.

Ahora, ¿por qué la CIJ no entra a investigar este título o aquel que en su ‘defecto’ presentan las partes? Si esta tenía alguna duda o si existía otro documento que repelía al anterior, la Corte ha debido recurrir al artículo 50 de sus estatutos que dice: “La Corte podrá, en cualquier momento, comisionar a cualquier individuo, entidad, negociado, comisión u otro organismo que ella escoja, para que haga una investigación o emita un dictamen pericial.” La razón, el artículo 53(2) de sus estatutos dice: “Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no solo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”. Esto es precisamente lo que hace que el estudio sea una prueba importante. Por un lado devela el juego de artimañas nicaragüense y por el otro, la grave omisión de la Corte al no investigar y suponer que la evidencia se encontraba en el proceso, atestiguando que el fallo del 19 de noviembre del 2012 fue incorrectamente sustanciado. Por esta razón, el fallo no puede considerarse fundado en cuanto a los hechos y al derecho; más bien, es fácticamente incorrecto porque expresa una sentencia ‘falsa’ sobre la evidencia que se creía que existía durante el proceso.