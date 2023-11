Colombian Center, el edificio de la Federación de Cafeteros en Nueva York que genera polémica por su mala administración. La Contraloría le puso la lupa

También llama la atención que ni siquiera está registrada la propiedad de este edificio, por eso la Contraloría reclama por la pasividad en las gestiones al señalar que, “la Federación Nacional de Cafeteros manifiesta que ha realizado un total de 11 comunicaciones sobre la titularidad del edificio de New York, remitidas a la Cancillería entre los años 2019 hasta la fecha (…) las acciones enunciadas no han sido efectivas, por cuanto se realizaron con la entidad que no es competente para concretar el traspaso de la titularidad del inmueble. Han transcurrido 14 años y no se ha logrado la titulación del inmueble a nombre del Fondo Nacional del Café”.