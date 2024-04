Comandante de las disidencias de las Farc estaría descontrolado, ordenando ‘consejos de guerra’ tras muerte de su novia ‘Alexa’

| Foto: Archivo Particular

Así está conformada la primera línea de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. | Foto: Archivo Particular

| Foto: Archivo Particular

Estructura Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc de Mordisco. | Foto: Archivo Particular

“Iván Mordisco casi que quedó en este momento en el aire, él trató de unir a todos y no asistió al encuentro del Caquetá, pero creo que tampoco estaba el frente con el cual tiene, por así decirlo, mayor estabilidad, que es el Carolina Ramírez. Él quiso reunirlos a todos y no quedó ni en un lado ni en el otro. Ojalá, en el futuro próximo, él asuma esa posición de no estar en un lado o en otro, ojalá esté con los que en este momento están buscando la paz”, dijo Patiño, al referirse al poder que estaría perdiendo Mordisco dentro de las disidencias.