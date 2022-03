Compra de votos en Atlántico “es de todo el mundo”: senador Laureano Acuña

Un nuevo audio comprometería al senador Laureano Acuña en el que se le escucha decir: “Nosotros tenemos que tomar una decisión, qué vamos a hacer sobre los temas del partido. La elección o tu presencia en el orden nacional de negritudes permite a lo mejor los votos por fuera del Atlántico. Tu elección en Atlántico nos convida a que tenemos que radicarnos aquí. Con todas las repercusiones y todas las medidas necesarias, porque vamos a estar vigilados por todo el mundo, la Fiscalía tiene claro que en Atlántico se hace la operación de compra de votos. A nosotros nos han puesto ese rótulo de esa actividad ilícita. Tú sabes que eso es de todo el mundo”, señala en el audio Acuña con un interlocutor que no se escucha con claridad de quién se trata.

Precisamente, hoy se tenía prevista la diligencia del testigo de Edisson Enrique Massa Samper (actual candidato a la Cámara) en la indagación previa contra Laureano Acuña, en la Corte Suprema. Ese testimonio será escuchado por el alto tribunal el próximo 18 de marzo y la versión libre de Laureano Acuña se adelanta para el 16 de marzo a las 9:00 a .m.

A pocos días de elecciones el Senador Laureano Acuña invita a tomar “las medidas necesarias porque vamos a estar vigilados por todo el mundo”. Silencio en el ⁦@soyconservador⁩ y en el comité de ética del Senado? Cómplices! pic.twitter.com/p4Qfj4ttwA — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) March 3, 2022

No es el primer audio que salpica a Acuña. De hecho, ya la Procuraduría General le abrió una investigación preliminar al senador Laureano Acuña Díaz, el mismo que –al parecer– protagoniza una conversación telefónica exigiendo la compra de 70 mil votos para beneficiar la campaña de Aida Merlano al Senado en los comicios de marzo de 2018.

En la grabación revelada por el abogado Miguel Ángel del Río, abogado defensor de Aida Merlano, se escucha a Acuña exigirle a su interlocutor la búsqueda de estos votos como mínimo para así garantizar la elección.

“Quiero hacer la campaña con tranquilidad, mi hermano. Yo lo que quiero que entiendas, viejo Massa, es que el Atlántico es más costoso que cualquier departamento. Ya es el momento también de ponernos a sacar cuentas. Porque yo también tengo mi techo. Yo también tengo mis compromisos por fuera que no puedo dejar tirados. Bien sea que vaya con quien vaya, contigo en el Atlántico tengo la tranquilidad que (no) nos van a derrotar. Yo por fuera voy a hablar con unos alcaldes directamente y ponemos unos voticos al Negro Martínez (inaudible) o al que sea”, se escucha en el audio.

Acuña, que es conocido con el sobrenombre de ‘El Gato Volador’, es uno de los dirigentes políticos más cercanos a la casa Char y a los Gerlein, y habría dado órdenes directas para conseguir los votos que beneficiaran a Merlano, quien recibió el apoyo directo de las dos familias.

“Son mínimo 70 mil votos, y yo no quiero hacer una campaña loca, vamos a coger, vamos a zonificar 150 mil o 200, pero después decir no apenas van 140 mil. Si nosotros vamos a hacer una campaña, donde vamos a coger municipio por municipio, vamos a decir Luruaco vamos a poner 800 votos. Que vamos a poner que fulano y que fulana vamos a sentarlo ven acá, ¿ustedes nos pueden recoger 800 votos? Sí nosotros podemos recoger los 800 votos. Les vamos a pagar para eso y de ahí jueputa no nos podemos bajar”, se escucha en otro aparte de la conversación.

Con esta investigación preliminar, la Procuraduría ordenará la recolección de elementos materiales probatorios (documentos y testimonios) para verificar si existen méritos para abrirle una investigación formal a Acuña.