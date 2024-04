Hernán Penagos, registrador Nacional, seguirá en su cargo mientras se debate la demanda en contra de su elección

Por considerar que cumple con todos los requisitos, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda presentada contra la elección de Hernán Penagos Giraldo como registrador Nacional del Estado Civil para el periodo 2023-2027. Sin embargo, en la parte resolutiva, consideró que no existen méritos para suspender provisionalmente del cargo al funcionario mientras se estudia de fondo la acción judicial.

No obstante, la Sala Electoral, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, encontró, de manera preliminar, que los elementos probatorios allegados no resultaban suficientes para determinar las supuestas irregularidades que, a juicio de la parte demandante, acaecieron en el proceso eleccionario censurado. Asimismo, en lo que atañe a la inhabilidad endilgada al demandado, consideró que no era posible una decisión de fondo en este momento procesal, debido a la existencia de dudas sustanciales respecto de la interpretación del artículo 126 de la Constitución.