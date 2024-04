“No hay voluntad política”: la dura crítica de la Corte Constitucional al Gobierno Petro para atender la crisis en cárceles y en La Guajira

Toda una despachada dieron el presidente y el vicepresidente de la Corte Constitucional sobre los fallos que han tomado para atender la grave crisis humanitaria en las cárceles del país y en el departamento de La Guajira, que no estarían teniendo ninguna solución o ejecución por parte del Gobierno Nacional.

“Para que los concernidos a cumplir esas sentencias, entiendan que la Corte está vigilante y que, inclusive, estamos pensando en desacato, es decir, la Corte se esta tomando en serio este asunto. No podemos seguir que los niños y niñas de La Guajira se mueran de física hambre o por temas de salud; lo propio lo de las cárceles, en la sentencia se han dado términos perentorios para que no hubiera personas condenadas en los Centros Transitorios (CTP), y han pasado mucho meses en que no tenemos noticia cierta y efectiva de que eso se ha cumplido”, dijo el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte.