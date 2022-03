“Comprometido con la transparencia”: Mockus explica por qué apoya a Fajardo

Antanas Mockus pocas veces habla ante la opinión pública. Aunque desde su apartamento en Bogotá y su casa en Villa de Leyva no ha dejado de incidir en algunas de las decisiones de la Alianza Verde, su casa política, pocas veces se le ve en la prensa.

A escasos ocho días de las elecciones al Congreso, el profesor Mockus reapareció y confirmó que respalda la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia, con quien ha liderado importantes proyectos políticos.

El académico, reconocido por su movimiento Visionarios y por ser una de las figuras más influyentes y respetadas de la coalición de la Centro Esperanza, pudo respaldar a Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo o Carlos Andrés Amaya, pero prefirió a Fajardo.

“Sergio Fajardo ha sido gobernante, como yo, no solo en el discurso, sino en la práctica, comprometido con la transparencia, eficiencia y priorizando la educación. Creemos mutuamente que con educación todo se puede y sabemos que las mayores transformaciones que el país necesita requieren educación, transparencia y lucha decidida contra las justificaciones para incumplir la ley y practicar y violencia”, le dijo el profesor a SEMANA.

Fajardo, por su parte, se mostró agradecido con el respaldo. “Gracias a Mockus entré a la política: abrió el camino y me inspiró. Es el referente más importante de honestidad, lucha contra la corrupción y educación del país. Siento un orgullo tremendo de recibir su apoyo. ¡Juntos demostraremos que la educación es la revolución!”, respondió el hoy precandidato presidencial.

En diálogo con SEMANA, Mockus no entró en controversias. No quiso fijar su posición sobre las constantes divisiones de la Centro Esperanza que tienen a la coalición a punto de volar en pedazos. Tampoco le dedicó espacio a opinar sobre Alejandro Gaviria y las denuncias en su contra sobre el supuesto respaldo de algunos sectores señalados por clientelismo y maquinarias políticas.

Mockus, en cambio, sí aprovechó para hacer una reflexión sobre cómo jugará él de cara a las elecciones del 13 de marzo.

“En distintos momentos entran en juego distintas lealtades: lealtad al pasado, lealtad al futuro. Lealtad entendida como la continuidad en los principios y la continuidad en los diferentes proyectos políticos. Es frustrante que en muchos partidos prima la importancia personal sobre la importancia de encontrar las soluciones a los problemas centrales del país. Se repiten las malas prácticas de la política tradicional, con discursos modernos”, afirmó.

El papel de Antanas Mockus en estas elecciones es clave. En 2018, el académico se convirtió en el segundo senador más votado, después de Álvaro Uribe, con más de 500.000 electores que le permitieron a la Alianza Verde obtener varias curules.

¿En manos de quién terminarán sus más de 500.000 votos?, le preguntó SEMANA. “Siempre he dicho que los votos no son míos. No son transferibles. Son de la ciudadanía y siguen en manos de la ciudadanía. La ciudadanía, así como puede darlos, puede quitarlos”, respondió.

Agregó que desea “que la ciudadanía que cree en la necesidad de un cambio cultural que acompañe las transformaciones legales y en la necesidad de construir mayores condiciones de posibilidad para disminuir las inequidades y cerrar las brechas de desigualdad que tenemos en Colombia, puedan sumar sus votos para elegir un nuevo Congreso que privilegie la paz, la implementación del acuerdo con Humberto de la Calle (como) senador, el apoyo y desarrollo de las regiones y los territorios rurales con Viviana Barberena al Senado y la Cultura Ciudadana, con Jorge Torres a la Cámara por Bogotá”.

Antanas Mockus con Viviana Barberena y Jorge Torres, sus candidatos al Senado y la Cámara de Representantes. - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: @AntanasMockus

Precisamente, Viviana Barberena, de la Alianza Verde, es su candidata al Senado. Es abogada, filósofa, magíster en administración pública y ha estado más de 30 años al servicio de lo público y la docencia. “Su gran fortaleza es la promoción de la equidad territorial y su compromiso con el liderazgo político femenino”, destacó.

Además, el exconcejal de Bogotá Jorge Torres es su candidato a la Cámara de Representantes por la capital del país. “Es mockusiano al 110 % desde hace 20 años. Entre 2016 y 2019 fue concejal de Bogotá en donde promovió la cultura ciudadana, la protección de la vida y la defensa de la educación de calidad”, manifestó.

Mockus hace campaña política hoy apoyando innovaciones. “Otra manera es a través de la renovación generacional. Puede parecer un poquito presuntuoso decir que, cooperando, por ejemplo, validando algunas iniciativas, prestando la propia imagen, contribuyendo con ideas y haciendo público mi compromiso”, destacó.

El profesor votará este próximo domingo en la Hemeroteca Nacional, el lugar donde siempre ha ejercido su derecho al voto.