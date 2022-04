Confirmado: Iván Moreno, el ‘Gordo’ García y los demás presos condenados sí le hablaron al hermano de Gustavo Petro de rebaja de penas y perdón social

El viernes 8 de abril, Juan Fernando Petro –hermano del candidato Gustavo Petro– llegó a La Picota, donde estuvo en promedio seis horas para hablar con varios condenados por corrupción, parapolítica y concierto para delinquir, entre otros delitos. Entre los presos, como ya se sabe, hubo varios exalcaldes y exgobernadores, además de Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, y Álvaro el ‘Gordo’ García, quien paga cárcel por la masacre de Macayepo.

Juan Fernando Petro le dijo a SEMANA: “Se sorprendieron cuando les dije a ellos: bueno, este documento lo vamos a tener en Justicia, paz y reconciliación, pero indiscutiblemente una de las copias de ese documento se la voy a transmitir a Gustavo”.

El meollo del asunto es de qué se habló en aquella polémica reunión que ha destapado un fuerte escándalo en la campaña presidencial de Petro. Así lo explicó el hermano del candidato, quien confirmó que sí hablaron del ‘perdón social’, la propuesta de Gustavo Petro. “Ellos la habían escuchado ya en las cárceles… y me preguntaron qué significaba el concepto de perdón social. Eso fue parte de la conversación y el eje central de la conversación sobre derechos humanos. Y claro, ese es un tema que les interesa, porque las dos palabras están significando una segunda oportunidad, de reconciliación pacífica entre todos los colombianos. De eso se trata el tema, ya lo hablará Gustavo con mayor amplitud”, dijo Juan Fernando Petro.

Agregó: “De hecho estamos invitados a ir a otras cárceles, para que después no se generen las suspicacias”; sin embargo, dijo que con el escándalo que se suscitó, quizás él no asista a las citas.

El hermano del candidato presidencial del Pacto Histórico fue más allá sobre el perdón social que trataron en la charla con los condenados. “De la parte del perdón social que los motiva es saber si podría haber para ellos, desde el punto de vista de ellos, una rebaja de penas, después de todo el proceso que ellos tienen…”.

Juan Fernando Petro fue categórico cuando SEMANA le preguntó si en algún momento los reclusos condenados dejaron ver que si Gustavo Petro llega a la Presidencia ellos podrían acceder a ese perdón social. La respuesta fue: “Sí, esa es su posición, claro que sí. Como seres humanos imagino la experiencia. Si yo me pregunto: llevo 15 años dentro de una cárcel, me voy a podrir en una cárcel, tal vez me muera en una cárcel, una cárcel tal como esta, que no humaniza, que no dignifica al ser humano, que no hay resiliencia, ni resignificación de sus experiencias al interior, sino que se convierte en una especie de agujero negro social, a través de lo cual nosotros, los éticamente superiores, los condenamos para siempre en ese agujero negro...”.

Luego amplió Juan Fernando Petro: “... Pues ellos tratan de vivir de una esperanza, de un último hilo que les permita decir: miércoles, sí, como me lo dijeron. Y también me dijeron: sí, la embarramos, sí, cometimos errores. Pero el perdón social a ellos les suena como a una simple esperanza de una segunda oportunidad para obtener una vida con sus familias, punto”.

Concluyó el hermano de Gustavo Petro: “Ya será la sociedad y si Gustavo llega a la Presidencia quienes analicen y estudien si eso puede ser factible o no. Pero esa fue la propuesta que ellos hicieron, ese fue el planteamiento que ellos hicieron. Ellos querían saber de qué se trata eso del perdón social”.

En medio del escándalo, Juan Fernando Petro no descartó que en un posible gobierno de su hermano se discuta el perdón social, que de hecho es una propuesta de la campaña del líder del Pacto Histórico: “Si Gustavo Petro llega a ser presidente se tendrá que hablar sobre la mesa del debate público, de cara ante la sociedad, de reformas, de reformas a la justicia, de independizar la justicia de la política, de reformas transicionales, de la JEP, de hasta dónde van a ser sus alcances, de si sus logros han sido claros, si no, si hay que transformarla. Hay que hacer una reingeniería total en todos los aspectos de la sociedad y todos sabemos que sí hay que hacer. Pero, ya será el fuero personal de Gustavo Petro, de sus ministros, de sus asesores, que tengan la capacidad y la sabiduría para reconstruir un país y para darle un norte de dignidad”.

Finalmente, el hermano del candidato presidencial Gustavo Petro aseguró que el perdón social no tendría excluidos: “Cuando hablamos de perdón social, el concepto mismo filosófico del perdón social es incluir a todos, a todos. No tendría sentido hablar de perdón social si parte de la sociedad queda excluida”.

De esta manera continúa el debate por la visita del hermano de Petro en plena campaña a La Picota y su extensa reunión con varios condenados por corrupción, parapolítica y hasta masacres.