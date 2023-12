Conmoción en Santa Rita de Ituango por secuestro de un comerciante: encapuchados lo bajaron de su camioneta y se lo llevaron

“El día viernes, en la tarde, Miller Guerra venía de Medellín en la camioneta de él y en un trayecto entre Santa Rita y la hidroeléctrica, en un punto que se llama Pascuita, se acercaron unos tipos encapuchados, como tres tipos, y lo bajaron. (...) Se llevaron los celulares de él y su acompañante, desde el viernes, y esta es la hora que no piden rescate, no se sabe quién lo tiene; allí está el Clan del Golfo y las disidencias, pero no se sabe la realidad”, dijo el allegado a la familia del secuestrado.