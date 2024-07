Contraloría investiga la pérdida de donaciones entregadas a la Policía y avaluadas en un millón de dólares

Hecho uno

Además, los elementos que se mencionan en las resoluciones, Formato - “planilla de entrega de bienes al personal beneficiario” carecen de las mismas características contenidas en el “acta de comprobación y/o entrega de bienes y mercancía, de la dirección de impuestos y aduanas nacionales, a la policía nacional” “planilla de entrega de bienes al personal beneficiario”, es decir, no se corresponden, por lo que no se logró obtener la trazabilidad.

Según la Contraloría, lo anterior significa, que la Dian identifica cada bien de una manera distinta a como lo hace la Polfa y, por consiguiente, los dos registros al cruzarse no coinciden.

Hecho dos

Hecho tres

Según lo manifestado en la visita realizada por la Contraloría, la Resolución 1297 del 21 de febrero de 2024 estaba cargada en el aplicativo de inventarios SAPSILOG, pero no aparecía contabilizada por la Polfa, por lo cual no se puede evidenciar la entrada o salida de mercancía del almacén.

No obstante, en el documento “planilla de entrega de bienes al personal beneficiario”, evidenciaron la entrega de 300 camisetas, 200 pares de baletas, 6.193 gafas, 200 pares de pantuflas, 300 relojes digitales y 620 pares de zapatos playeros, entre otros elementos.

De esta manera, para la Contraloría es evidente que se hizo entrega de elementos donados sin que los mismos hayan sido registrados y clasificados previamente en la contabilidad de la Polfa, lo cual no es más que una manera discrecional, cuando no arbitraria y non sancta, de disponer de unos bienes públicos, como son las mercancías incautadas