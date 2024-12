Algunos de ellos tenían los vuelos programados para esta semana, así que corrieron a los aeropuertos para hablar con las aerolíneas y lograr que les dieran salida ese mismo día. Pero ante la gran cantidad de viajeros y la congestión que se presentaba a esa hora en el aeropuerto, no todos lo consiguieron.

Los viajeros colombianos tuvieron que enfrentarse entonces a una difícil realidad: el presupuesto que se habían llevado se les estaba acabando, el comercio estaba completamente cerrado debido a la cuarentena, y varios hoteles y hostales les dieron un ultimátum: iban a cerrar y ellos tenían que desalojar.

Olver Hernández, uno de los afectados, cuenta que desde ese momento comenzaron a enviar comunicados a presidencia, cancillería y a los consulados para pedir que desde el gobierno de Colombia cuadraran un vuelo comercial para traerlos de regreso, pero no han tenido éxito.

“Necesitamos que nos respondan urgentemente y que hagan las alianzas necesarias con las aerolíneas para que podamos regresar a casa -pide-. Hay personas que tienen condiciones médicas y que ya se están quedando sin medicinas, otras que están hacinadas en hoteles y que no tienen cómo comer porque no hay restaurantes, algunas que no tienen cómo cocinar. Queremos volver a casa”.

La situación empeoró esta mañana, cuando escucharon que el presidente Duque había decretado que ningún vuelo proveniente del extranjero podía entrar al país a partir del lunes por 30 días. Ese anuncio los llenó de miedo, pues sin plata, sin que comer y sin un lugar en donde quedarse a largo plazo, temen que sus vacaciones se conviertan en un infierno de un mes.

Tatiana Santa y Sebastián Pérez, quienes están en Cusco, cuentan que les ha tocado pagar días extras de alojamiento y comprar provisiones: “Todo está empezando a escasear, está subiendo mucho de precio y no vamos a poder aguantar tanto tiempo”, dicen.