Cartagena sin turistas no es Cartagena. Y no se trata de una licencia literaria. Es la realidad de una de las ciudades símbolo del país, porque el sustento de 552.000 personas –más de la mitad de su población– está cimentado en las actividades turísticas. El frenazo que el coronavirus le ha puesto a su industria sin chimeneas podría terminar de meterle presión a una bomba social que amenaza con estallar.

Las cifras pueden sonar astronómicas, pero explican la crisis que vive hoy la desolada ciudad. De las 428.000 personas reportadas como ocupadas en 2019, 138.000 tenían trabajos relacionados con los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, y cada uno de ellos aporta al sustento de una familia promedio de cuatro integrantes.

El año pasado, 3.289.509 personas visitaron Cartagena, y desde ejecutivos hoteleros pasando por chefs, vendedores ambulantes y una lista larga de trabajadores se beneficiaron de su estadía. Y es imposible sostener la economía local sin los turistas. Las reuniones en grupos de esas personas se convierten en empresas relacionadas con el turismo, que representan casi una quinta parte del total en la ciudad y, sin lugar a duda, es el ramo con mayor afectación. En plata blanca, el sector aportó el 17 por ciento del PIB total de Bolívar en 2018, equivalente a 6,2 billones de pesos.

Son números detrás de rostros golpeados por la crisis, de una población que de por sí ya arrastra muchos problemas socioeconómicos. Porque, irónicamente, aunque todos los negocios alrededor del turismo se consolidaron en los últimos años y los ingresos fiscales han tenido un buen desempeño, la Heroica presenta un rezago en la inversión promedio anual por habitante. Por ejemplo, en las 13 principales ciudades del país esta fue de 931.385 pesos en los últimos 18 años, y en Cartagena solo alcanzó 824.399 pesos.

Con la llegada del coronavirus la situación se agravó. Así quedó evidenciado en la Encuesta Nacional sobre el Impacto Económico de Covid-19, de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), que determinó que el 82 por ciento de las compañías no subsistirían más de dos meses con recursos propios si esta situación se extiende. Solo en el centro histórico podrían cerrar más de 2.000, y otras 1.000 en sectores como Bocagrande, Getsemaní y Manga.