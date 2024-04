Reportan desaparición de unidad militar entre Sumapaz y Meta, habría más de 10 uniformados sobre los cuales no se conoce su paradero

Sobre este personal militar, según fuentes de la institución militar, no se tienen noticias desde hace varias horas y por ello se activaron los protocolos para obtener información de los uniformados.

Fuentes militares confirmaron que los uniformados de los cuales no se tienen noticias se encontraban desarrollando operaciones en la estrategia Ezequiel, que se encuentra diseñada para frenar el avance de las disidencias de las Farc en el Meta y zonas de Cundinamarca.

Igualmente alias Andrey, delegado de las disidencias de las Farc para los diálogos de paz, aceptó en SEMANA que las relaciones con Mordisco no eran fluidas.

“Puedo decirle con mucha franqueza que hay un problema de coordinación interna. No puedo decirles mentiras a usted ni al pueblo colombiano. Hay un problema interno frente a las formas de ver e interpretar el momento político del país. En eso hay una gran división. No tenemos confrontación o dificultades a gran escala, hay algunas observaciones que se han venido haciendo. Cuando hablo de nosotros, me refiero a quienes nos mantenemos en el proceso, porque hay una palabra empeñada”, indicó el cabecilla Andrey.