Corte mantiene la causal de divorcio por consumo de drogas, pero no se podrá reclamar pago de alimentos

Para el alto tribunal, la persona que no sea consumidora de drogas dentro de la relación “podrá solicitar la disolución del vínculo matrimonial, más no podrá reclamar el pago de alimentos ni la revocatoria de las donaciones que hubiere hecho al cónyuge consumidor por causa del matrimonio ”.

La decisión se tomó teniendo cuenta los derechos al libre desarrollo de la personalidad de las dos personas involucradas en la unión. En el caso de la persona no consumidora, para que no tenga ninguna obligación de tener un vínculo con una pareja que no coincida con su proyecto de vida; y el del consumidor, para que no pueda ser sancionado por su comportamiento que tendría un problema fisiológico.