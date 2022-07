Corte Suprema abre investigación contra Ñoño Elías, Musa Besaile y Eduardo José Tous por tráfico de influencias

En las últimas horas se conoció que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra tres excongresistas por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

En el caso, se llama a indagatoria a Musa Besaile Fayad, Bernardo Miguel Elías Vidal y Eduardo José Tous de la Ossa, quienes de acuerdo con el ente, “durante los años 2016 y 2017 habrían ejercido influencias sobre funcionarios del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, para favorecer a un consorcio con la adjudicación de un contrato de interventoría”.

#SalaDeInstrucción abre investigación y llama a indagatoria a excongresistas Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías y Eduardo J. Tous porque entre 2016-2017 habrían influido ante el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo para favorecer a consorcio con contrato de interventoría. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) July 6, 2022

Dicha investigación se encuentra presidida por la magistrada Cristina Lombana, que dio apertura a una indagatoria contra los políticos tras su relación con el delito ya mencionado.

Es importante recordar que Musa Besaile y el Ñoño Elías ya había sido investigados por el escándalo de corrupción de Odebrecht, que concluyó en que los políticos buscaban favorecer a la compañía otorgándole contratos viales en Colombia.

Ñoño Elías, condenado por el caso Odebrecht

En la petición presentada ante el Juzgado 21 de Ejecución de Penas se señala que Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como Ñoño Elías, ya cumplió la mayor parte de la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en el caso Odebrecht. Por esto pidió una detención domiciliaria, ya que argumenta que ha demostrado un buen comportamiento en la cárcel y no ha faltado ante los llamados de las audiencias para declarar en sus procesos penales.

Sin embargo, en estos momentos Elías se encuentra privado de la libertad. Entre tanto, al aceptar los cargos por su participación en el caso, pidió excusas por sus actos y reconoció que defraudó a su familia y al país.

“No que queda mucho por decir, sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre y el de mi familia. Sí estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Estoy pagando, me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país. Me queda decir que no volveré a cometer estos actos”, dijo.

¿Y sobre Musa Abraham Besaile?

Por su parte, cabe recordar que el abogado de Musa Besaile también fue acusado, en meses anteriores, por la Fiscalía, de sobornar a un magistrado para que ayudara a suspender la orden de captura en su contra, por lo que tiene que responder en juicio por el delito de cohecho.

Según el ente investigador, el abogado habría ofrecido y pagado una parte del dinero a Gustavo Moreno para que se suspendiera la orden de captura expedida por el magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández.

¿Qué es el Fonade?

De acuerdo con el Decreto 495 de 2019, el Fonade es “el principal estructurador de los procesos” que necesitan los “entes territoriales” sobre proyectos que pueden ser financiados “con recursos provenientes del Sistema General de Regalías”.

Por lo tanto, a los excongresistas mencionados se le acusa de haber tomado un alto porcentaje de dinero de los contratos que se llevaron a cabo en esta organización.

Se recuerda que en el año 2018 la Fiscalía capturó a siete personas que habrían intervenido en la adjudicación de un millonario contrato de interventoría para viviendas de interés social en ocho departamentos.

Entre los nombres revelados por el ente de control se encontraban los excongresistas que habrían estado detrás de la adjudicación: Musa Besaile Fayad y Eduardo José Tous de la Ossa. El primero, preso por parapolítica y por el cartel de la toga; el segundo, mencionado en el escándalo de Odebrecht.