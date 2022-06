Confidenciales “Más hizo Musa Besaile por Sahagún que Petro por Ciénaga de Oro”: Polo Polo se burla del candidato de la izquierda

El influenciador de derecha Miguel Polo Polo no desaprovecha el papayazo que le da el candidato presidencial Gustavo Petro para cuestionarlo a través de sus redes sociales.

El excandidato al Congreso, quien hoy lucha jurídicamente para que el Consejo Nacional Electoral le devuelva su curul, se refirió a la controversia de la semana sobre la verdadera ciudad de nacimiento de Gustavo Petro.

Aunque Petro ha venido diciendo que es de Ciénaga de Oro, el excandidato Jorge Enrique Robledo, hoy opositor al líder de izquierda, probó esta semana con documentos públicos que el candidato del Pacto Histórico no tuvo origen en Ciénaga de Oro, Córdoba, sino en Zipaquirá, Cundinamarca, una de las ciudades donde más tiene simpatizantes.

A raíz de las denuncias de Robledo y las informaciones que venían de un lado y del otro y que terminaron por confundir a los electores, Polo Polo dijo que cuando él fue a hacer campaña a Ciénaga de Oro, “los habitantes de allá se ponían iracundos cuando les decían que Petro era de su tierra. Afirmaban: ese hijue…. no es de acá. Hoy, al descubrirse la verdad de que Petro había mentido, el pueblo celebra”, manifestó.

Polo Polo se refiere a un viaje que hizo en medio de su campaña a la Cámara de Representantes a Ciénaga de Oro. Allí se entrevistó con la familia de una gran amiga.

“Un señor me reunió a unos amigos de él, empezamos a hablar y tocamos el tema de Petro. Uno de ellos me dijo: ese hijue no es de aquí. Yo solo hacía preguntas, ¿cómo así? Él dice que es de esa zona de Córdoba. Respondían que mentira, que quien era de acá era su padre, pero él no. Afirmaban que había nacido en Zipaquirá y lo habían llevado allá”, narró.

Polo Polo reafirmó que en su visita encontró más descontento que satisfacción frente al candidato presidencial. “¿Petro como senador qué hizo por Ciénaga de Oro? ¿Qué proyectos de ley presentó, siendo senador y congresista y estando tanto tiempo en el poder y con cercanías al gobierno de Juan Manuel Santos? Más hizo Musa Besaile por Sahagún que Petro por Ciénaga de Oro”, resumió.

El influenciador dijo que él cree que a la gente le da rabia que utilicen el pueblo para sacar provecho político cuando no ha generado mayores inversiones por esa zona del país.