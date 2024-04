Corte Suprema ordenó libertad de mujer que fue señalada por el homicidio de su esposo; para el tribunal hubo “prejuicios” en el proceso

#LaSaladeCasaciónPenal de la @CorteSupremaJ revocó la condena contra una mujer por el homicidio de su esposo y ordenó su libertad. Consideró que la sentencia incurrió en prejuicios y no tuvo en cuenta el enfoque de género. Ver: https://t.co/f46liI8YAz

Para ese momento la única prueba que tenía la justicia era la declaración de Cano, el condenado por el homicidio de Tapasco, en el proceso contra Aricapa. Pero el proceso estuvo lleno de cuestionamientos sobre la veracidad de cada testimonio, el luto que supuestamente no le guardó Nancy a su exesposo y hasta de un plan para eximir al responsable del crimen de su entonces marido.

Por esa razón, la defensa de la mujer interpuso un recurso de impugnación, al argumentar que “el contenido de los varios testimonios aportados en juicio e indicó que, en relación con la declaración de Yohnson Cano Aricapa, aquel no fue claro en afirmar que Nancy Aricapa Vinasco le hubiera pedido o sugerido que mandara a matar a su marido”.

Así mismo, la defensa explicó que la relación extramarital entre los dos involucrados se dio porque Cano tenía amenazada a Nancy, y por eso consideró que “la sentencia del Tribunal adolece de un error de hecho derivado de un falso juicio de existencia y que, en últimas, su deseo es que se le dé aplicación al principio in dubio pro reo en favor de Nancy Aricapa”.

Con base a este panorama, la Corte consideró que la responsabilidad de la acusada solo se basó en el testimonio de Cano y el Tribunal no tuvo en cuenta que estaba dolido por el hecho de que Nancy terminó la relación sentimental, al punto de que había regresado a Risaralda para asediarla y amenazarla.

“Así no se encuentre demostrado con certeza, es perfectamente posible –y hasta probable– que la denuncia de Yohnson Cano Aricapa no estuviera motivada por un ideal de justicia, sino por la expresa intención de dañar a la persona que lo había dejado y que no quería volver con él a pesar de que había asesinado a otro hombre en su nombre”, advirtió el alto tribunal.