“Creerán que con eso callaremos nuestras posiciones y opiniones. Se equivocan”: Bruce Mac Master sobre las bodegas de redes sociales

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Máster, se refirió este jueves a las bodegas en las redes sociales que atacan “con argumentos mentirosos polarizantes”.

En ese sentido, el dirigente gremial publicó: “De tanto en tanto me pregunto ¿de quién serán las órdenes dadas a cuentas con 30, 15, 10, 2 seguidores de atacar con argumentos mentirosos polarizantes?”.

“También me pregunto quien organiza a usuarios que parecen reales con insultos idénticos? Claro que muchas veces son cuentas anónimas con seudónimos. En los dos casos, creerán que con eso callaremos nuestras posiciones y opiniones. Se equivocan”, agregó.

De tanto en tanto me pregunto de quien serán las órdenes dadas a cuentas con 30, 15, 10, 2 seguidores de atacar con argumentos mentirosos polarizantes?



También me pregunto quien organiza a usuarios que parecen reales con insultos idénticos? Claro que muchas veces son cuentas… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) June 23, 2023

Y es que las redes sociales, sin duda, han tomado una relevancia notoria en el escenario político a nivel nacional, puesto que varias personalidades colombianas las utilizan constantemente, sobre todo Twitter.

Uno de los que más usa esa plataforma digital en la actualidad es el presidente Gustavo Petro, quien suele interactuar seguido con sus seguidores. El mandatario también ha sido acusado de tener numerosas bodegas y contratar influenciadores para que lo defiendan en esta.

Diego Santos, reconocido consultor digital, habló este jueves con Vicky en SEMANA sobre este tema y analizó el papel que viene desarrollando el jefe de Estado en las redes, puntualizando que este tiene un equipo de comunicaciones muy bien estructurado.

“El presidente es un mago en el arte de las comunicaciones. El Pacto Histórico supo hilar muy bien un equipo de personas que empezaron a transmitir las narrativas que ellos querían imponer”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Ellos diseñan sus estrategias, que después despliegan con su ejército de robots en redes sociales para atacar el que disiente de ellos. Tiene un ejército metido en el palacio que lo ayuda”.

Experto digital Diego Santos y Presidente Gustavo Petro, respectivamente. - Foto: Montaje SEMANA: Camila Reina - Jet Set / Presidencia

El columnista, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para explicar brevemente cómo funcionan ese tipo de bodegas. Asimismo, reveló que el objetivo es atacar a todos los que cuestionen al gobierno.

“Ellos tienen reuniones periódicas, donde se definen qué narrativas se van a tocar durante la semana. También definen quienes son los que van a poner esa agenda en las redes. Tienen unas bodegas, en las que hay influenciadores pegos y no pagos, que salen en gavilla a atacar a todo el que critique al gobierno”, sentenció Santos.

El consultor digital recalcó que en la actual administración nacional hay creadores de contenidos a los que les pagan para defender su políticas. Incluso, puntualizó que estos van a la Casa de Nariño. “Hay influenciadores a los que el Gobierno les paga. Son la primera línea”, agregó.

- Foto: Juan diego cano presidencia

El experto aclaró que la cuenta oficial de Twitter del presidente Gustavo Petro solo la maneja él, por lo cual tiene la responsabilidad de cada uno de los anuncios y trinos que hace en ese espacio digital.

Diego Santos, además, hizo una comparación del accionar en las redes sociales del actual mandatario colombiano con los dos gobiernos anteriores, liderados por Iván Duque y Juan Manuel Santos.

“Los anteriores expresidentes entendían la dignidad del cargo, y sabían que estaban al frente de un país de 47 a 50 millones de habitantes, donde lo que tenían era que solucionar problemas, llegar a consensos, pasar reformas en el Congreso”, enfatizó.

Posteriormente, concluyó: “Si usted habla con fuentes cercanas al Gobierno, hablan de un presidente que cuando está en las reuniones está más pegado del celular que prestando atención. Una persona que, cuando antes de arrancar las reuniones, está ensimismado en el celular y, claramente, Petro no está leyendo el New York Times, ni está leyendo The Economist... es un personaje que se la pasa metido en Twitter”.

El consultor digital comentó finalmente que el uso de Twitter por parte de grandes líder políticos no solo pasaen Colombia, sino que en otras naciones también sucede mucho.