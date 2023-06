Ministro del Interior Luis Fernando Velasco confirmó que el 20 de julio se radicarán nuevamente la reforma laboral y cannabis de uso adulto

El ministro del Interior Luis Fernando Velasco hizo una balance de lo que fue esta legislatura en la que le tocó liderar ese proceso desde el Gobierno en los últimos meses. Velasco confirmó que el 20 de julio cuando arranque la segunda legislatura del mandato de Gustavo Petro, se presentará nuevamente la reforma laboral.

“La laboral la volveremos a presentar el 20 de julio, y a pesar de que no fue un proyecto de iniciativa gubernamental, vamos a insistir con el cannabis para uso adulto”, aseguró el ministro del Interior.

Además, recordó que se llegó hasta el octavo debate y les faltaron unas pocas mayorías en el caso de la marihuana. “Nos faltaron unos pocos votos para que Colombia acabara esa era prohibicionista”, señaló Velasco.

El ministro del Interior dijo que vio buenos resultados en esta legislatura, a pesar de que muchas de las reformas presentadas no salieron adelante. Destacó que se haya aprobado la reforma tributaria, que fue el primer gran proyecto que fue que sacó adelante Petro gracias a la buena gobernabilidad que tenía en ese momento.

El ministro Velasco estuvo presente en varios de los debates fundamentales para el Gobierno. - Foto: Twitter: @CamaraColombia

“Le pidió un mayor aporte a los petroleros, al sector financiero, a los sectores poderosos de la economía. Y no tocó el IVA, no tocó a las clases medias y los sectores populares”, aseguró Velasco.

El ministro del Interior destacó la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del Gobierno durante los próximos cuatro años. También el proyecto de campesino sujeto de derechos que a su vez fue aprobado. Así como el Acuerdo de Escazú.

Sobre las reformas sociales dijo que todavía están vivas y que “tienen mucha fuerza” la de salud y la pensional. Sin embargo, es conocido que mientras que la pensional venía avanzando con importantes acuerdos, la de salud no tendría las mayorías.

Ambas ya fueron aprobadas en su primer debate, pero no tendrían los mismos respaldos. Mientras que la pensional tuvo acuerdos con distintos sectores porque se trabajó en mesas técnicas previo a que fuera firmada la ponencia, en la de salud no se quisieron hacer varios ajustes y por eso no se han logrado acuerdos con otras bancadas. Eso llevó a la salida de la ministra de Salud, Carolina Corcho.

La reforma a la salud sigue generando alertas en distintos sectores, especialmente gremios médicos que consideran que si se aprueban algunos puntos podría verse afectada la salud de los colombianos.

El debate de cannabis de uso adulto generó fuertes tensiones en su última discusión en el Senado. - Foto: Twitter: @SenadoGovCo

En el caso de la reforma pensional, el Gobierno busca que se apruebe un modelo de pilares en el que el solidario, que recibiría las cotizaciones de todos los colombianos hasta por tres salarios mínimos, serviría en parte para subsidiar a adultos mayores de bajos recursos en el país con 223.000 pesos.

Por ahora, la reforma pensional es la que mejor ambiente tiene, sin embargo, el Gobierno decidió esperar al siguiente semestre para discutirla sin afanes.

Luego de que algunas reformas importantes para el Gobierno se cayeran, el presidente Gustavo Petro trino: “El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”.

Y agregó: “creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”.

María Fernanda Carrascal tuvo un descache y en redes le cayeron con toda. - Foto: Captura de pantalla

Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la iniciativa, ha defendido sus posturas y su trabajo en el proyecto. “Empezaron el fin de semana una campaña de desprestigio para deslegitimar mi voz y mi trabajo como coordinadora de la reforma laboral (el mío y el de mi equipo que ha sido juicioso, comprometido y disciplinado)”, aseguró la congresista.

Cuestionó a quienes la criticaron por un lapsus que tuvo en el último debate en el que reclamó que no se hubiera conformado el quórum. Carrascal ha dicho que seguirá adelante con la idea de sacar la reforma laboral. “Como lo he hecho todo este tiempo, seguimos firmes, con la convicción intacta, abiertos al debate, al disenso y a la construcción de consensos. Este país necesita la reforma, el trabajo decente es imperativo en la búsqueda de justicia social”, aseguró la congresista del Pacto Histórico.