Cuatro familias de recicladores se vieron beneficiadas por un programa que les dio la oportunidad de tener vivienda

A lo largo de las ciudades y municipios, los recicladores cumplen una actividad que se tiene que ver con el manejo de los recursos, es por esto que se llevó a cabo una campaña que mejorará la calidad de vida por parte de algunos recicladores en las ciudades de Medellín y Cali.

Cabe resaltar que en Colombia se producen aproximadamente 12 millones de toneladas de basura, de las cuales el 20% es administrado por los recicladores, quienes recolectan, seleccionan, recuperan y comercializan residuos como plástico, cartón y vidrio. Todo esto según cifras del MinAmbiente.

Según las cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Colombia hay más de 30 mil recicladores de oficio, entre los cuales en mayor medida se ubican Bogotá. En la capital se estima que hay presencia de un promedio de 21.200 personas, de las cuales, tan solo 5.800 están asociadas a organizaciones o empresas certificadas; el resto están bajo la informalidad.

El reciclaje se implementa para la futura producción de otros productos. - Foto: Guillermo Torres

A partir del Decreto 596 de 2016, se estableció un esquema y una serie de pautas que rigen la actividad del reciclaje. Esta labor consiste en la responsabilidad de una persona al llevar a cabo acciones en pro de recuperar, recolectar, transportar y clasificar los residuos sólidos para su posterior reincorporación en el ciclo económico productivo, para su uso como materia prima.

No obstante, la situación de ellos a nivel laboral no es la más óptima, debido a que, tal como indica la Universidad Nacional de Colombia en su estudio Recicladores en Bogotá, sigue la informalidad. La mayoría, a pesar de estar asociados a organizaciones certificadas, no tienen contratos formales, ni sueldo básico y no se les ven recompensadas las horas extra. Por lo tanto, durante su actividad, las ganancias e ingresos provienen en gran medida de la cantidad del material que aprovechen en la jornada y no por la contratación.

Adicionalmente, aunque los recicladores estén afiliados a gremios, no lo están a sistemas de seguridad social. Esta situación, sumada al pago, impide que los recicladores cuenten con los recursos suficientes para una vida digna e incluso, tener su propio hogar.

En más de una ocasión, los recicladores vinculados a gremios han protestado por sus condiciones laborales contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Para mitigar esta situación, la empresa de Familia junto con la Fundación Familia y TECHO Colombia realizaron una inversión superior a los 200 millones de pesos, la cual se vio reflejada en la entrega de cuatro viviendas a diez personas que se desempeñan como recicladores. Por otro lado, la campaña priorizó a los adultos mayores y a familias que se encuentren en condiciones de hacinamiento. El proyecto se llama Viviendas Familia Green

Con respecto a la ubicación de las viviendas, tres están ubicadas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín y una en los Altos de Aguatacal, en Cali. El motivo para posicionarlas en estos sitios es la generación de un impacto en la sociedad por medio de la intervención en zonas urbanas en condición de vulnerabilidad.

La iniciativa de este proyecto inició en octubre de 2020, cuando se llevó a cabo en Cartagena con la entrega de viviendas a dos familias. Al año siguiente, puntualmente en junio de 2021, también se abrió una convocatoria para 3.700 recicladores de 12 departamentos, de la cual se pudo entregarle un hogar a cinco familias en Santa Marta y dos en Villavicencio.

La formalidad en los recicladores ha permitido que su actividad no se encamine por la criminalidad y sea regulada. - Foto: GUILLERMO TORRES

Para las empresas que hacen parte de este proyecto, la situación de los recicladores es fundamental, debido a que la labor que ellos realizan repercute en el aprovechamiento de material reciclado, el cual se manipula para la producción de los productos. Por lo tanto, una meta con la que vienen trabajando es destinar el 5% de las ventas totales en mejorar las condiciones de los hogares de los recicladores.

El gerente de esta iniciativa, Carlos Vélez, indicó que “Hemos consolidado nuestra estrategia en proveer soluciones innovadoras y sostenibles que apunten al triple cuidado de los seres queridos, la sociedad y el planeta; por ello, con este proyecto buscamos dignificar y visibilizar la labor de los recicladores de oficio en el país, entregándoles una nueva vivienda con las condiciones necesarias para transformar y mejorar su calidad de vida”.