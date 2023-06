Cuestionamientos a contratos de la pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, con el Estado

Entre enero y marzo de este año, Julián Caciedo Cano, pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habría recibido recursos públicos por cuenta de un contrato de prestación de servicios firmado con la Universidad Pascual Bravo, de Medellín, al tiempo que se desempeñaba como funcionario del Instituto Nacional de Vías (Invías), según señaló este miércoles el portal La Silla Vacía.

Esto, de acuerdo con la publicación, se dio a pesar de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a ponerle fin al uso de contratos para “pagar favores políticos” y de que existe una prohibición que impide que un funcionario público tenga contratos con el estado.

En el artículo se afirma que Caciedo fue nombrado el pasado 23 de enero asesor de la Dirección Técnica y de Estructuración del Invías, cargo en el que devenga 6,7 millones de pesos mensuales. A esta posición llegó tras ser nombrado por el entonces director de la entidad, Juan Alfonso Latorre, quien a su vez habría accedido a ese cargo luego de ser recomendado por Ricardo Roa.

La Silla Vacía señala que la experiencia de Caciedo, de 31 años de edad, no tiene relación con temas de infraestructura vial. Es administrador de negocios internacionales. Sin embargo, sus trabajos recientes sí se habrían relacionado con los que ha desempeñado Roa en una empresa británica y otra pública en Honduras.

El medio digital agrega que su cargo en Invías obliga a Caciedo cumplir un horario laboral, no obstante, en sus redes sociales se observan fotos entre enero y mayo de viajes a destinos internacionales, como Panamá y Estados Unidos, y nacionales, como La Guajira y Atlántico.

Julian Caicedo. - Foto: Tomado de Instragram Julian Caicedo

Ricardo Roa Barragán, pesidente de Ecopetrol. - Foto: Juan Carlos Sierra

Frente al contrato con la Universidad Pascual Bravo de Medellín, se afirma que la pareja de Roa recibió honorarios por 13,8 millones en total (6,9 millones mensuales) para articular los planes de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad con los de la institución educativa.

Escándalo Benedetti: Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, pieza clave para desenredar procedencia de dineros de campaña presidencial de Petro

El escándalo alrededor de los dineros de la campaña a la Presidencia del hoy mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, está en pleno furor. Esto, en consecuencia de los audios revelados por la Revista SEMANA, en los que se escuchan conversaciones entre Armando Benedetti, ahora exembajador de Venezuela, y Laura Sarabia, la que fuera jefa del gabinete, pero que salió la semana pasada del equipo de trabajo de la Casa de Nariño, tras presentar su renuncia en medio de una fuerte polémica.

Son muchos los interrogantes que deja en el camino el paquete de conversaciones entre Benedetti y Sarabia. Sin embargo, dentro de lo más urgente, que debe ser develado por los involucrados o en las investigaciones que adelanten las autoridades alrededor del escándalo, está la procedencia de los dineros con los cuales se financió la campaña de Petro.

En una entrevista concedida a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, Benedetti dijo que él directamente no recogía plata para la campaña.

Sus declaraciones dejan ver que solo gestionaba y conseguía los donantes, los que, a su vez, tendrían que tener un interlocutor distinto.

En las respuestas de Benedetti, aunque no señala de manera directa a quien fuera gerente de campaña de Petro, Ricardo Roa, al ser interrogado sobre los 15.000 millones de pesos que mencionó en los audios con Sarabia, que él mismo habría ayudado a conseguir, señaló que sabía de ellos “porque el Gerente, o alguna persona me ha dicho…”.

El gerente al que hizo mención Benedetti es justamente Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, la petrolera que mayoritariamente es de propiedad estatal.

Así las cosas, el testimonio de Roa será clave para desenredar la madeja que hay en torno al escándalo destapado en el país, tras la salida a la luz pública de los reclamos del exembajador de Venezuela, quien se mostraba molesto en los audios porque Sarabia no le daba prioridad en la Casa de Nariño para hablar con el presidente Petro. Esto, pese a que él (Benedetti) había sido el que organizaba reuniones y buscaba plata (15.000 millones de pesos, según mencionó) para la campaña que terminó poniendo en el poder al hoy mandatario de los colombianos.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo, hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, dice Benedetti en los audios.