Escándalo Benedetti: Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, pieza clave para desenredar procedencia de dineros de campaña presidencial de Petro

El escándalo alrededor de los dineros de la campaña a la Presidencia del hoy mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, está en pleno furor, tras el destape de los audios revelados por la Revista SEMANA, en los que se escuchan conversaciones entre Armando Benedetti, ahora exembajador de Venezuela, y Laura Sarabia, la que fuera jefa del gabinete, pero que salió la semana pasada del equipo de trabajo de la Casa de Nariño, tras presentar su renuncia en medio de una fuerte polémica.

Son muchos los interrogantes que deja en el camino el paquete de conversaciones entre Benedetti y Sarabia, pero, dentro de lo más urgente, que debe ser develado por los involucrados o en las investigaciones que adelanten las autoridades alrededor del escándalo, está la procedencia de los dineros con los cuales se financió la campaña de Petro.

En una entrevista concedida a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, Benedetti dijo que él directamente no recogía plata para la campaña.

Sus declaraciones dejan ver que solo gestionaba y conseguía los donantes, los que, a su vez, tendrían que tener un interlocutor distinto.

En las respuestas de Benedetti, aunque no señala de manera directa a quien fuera gerente de campaña de Petro, Ricardo Roa, al ser interrogado sobre los 15.000 millones de pesos que mencionó en los audios con Sarabia, que él mismo habría ayudado a conseguir, señaló que sabía de ellos “porque el Gerente, o alguna persona me ha dicho…”.

El gerente al que hizo mención Benedetti es justamente Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, la petrolera que mayoritariamente es de propiedad estatal.

Laura Sanabria, Armando Benedetti - Foto: Juan Carlos Sierra / Esteban Veg

Será uno de los testimonios más esperados

Así las cosas, el testimonio de Roa será clave para desenredar la madeja que hay en torno al escándalo destapado en el país, tras la salida a la luz pública de los reclamos del exembajador de Venezuela, quien se mostraba molesto en los audios porque Sarabia no le daba prioridad en la Casa de Nariño para hablar con el presidente Petro, pese a que él (Benedetti) había sido el que organizaba reuniones y buscaba plata (15.000 millones de pesos, según mencionó) para la campaña que terminó poniendo en el poder al hoy mandatario de los colombianos.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, dice Benedetti en los audios.

¿De dónde salió la plata?

En medio del escándalo, uno de los grandes interrogantes, alrededor del cual se requiere correr prontamente el velo, es de dónde salieron los 15.000 millones de pesos mencionados por Benedetti, para la campaña presidencial del entonces candidato por Colombia Humana, quien planteó un Pacto Histórico (con muchas fuerzas) para gobernar.

Benedetti, en entrevista con SEMANA, enfatizó en que él “buscaba gente que le donara... Nunca en la vida he recibido plata de una campaña, porque el que la da cree que te vas a quedar con un pedazo y el que la recibe cree que te vas a quedar con un pedazo…”, sostuvo.

Alguien iba a donar $2.000 millones

Benedetti, en pos de demostrar que nunca recibió directamente recursos para la campaña presidencial, recordó lo sucedido con un donante que ofreció 2.000 millones de pesos, aunque no es específico sobre haber remitido a la persona al gerente de la campaña, es decir, el hoy presidente de Ecopetrol.

“Yo les decía allá pueden ir, allá pueden, allá pueden ir, yo no... nada de eso. De hecho una persona me dice: te voy a dar, no sé, en esa época como 2.000 millones de pesos y yo dije: “no, yo aquí no te recibo un peso”. Me advirtió, “dame el teléfono del Gerente”. Le respondí: “tampoco”, porque el día de mañana me iban a decir que yo le dí el contacto. Yo en plata no me meto nada, nada es nada”... aseguró.

A la pregunta de si él había sido entonces el gestor de recursos, Benedetti señaló: “Yo lo que decía era: “vayan allá”. Pero no hablé con las personas que dieron la plata. Yo sé que daban plata para la campaña y eso, pero nunca en la vida gestioné plata. Yo en esa vaina no me meto ni por el hijueputa, ni por el hijueputa”.