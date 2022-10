Cuidado: denuncian infames artimañas de los ‘pincha llantas’ sobre la calle 80

Diariamente, los ‘pincha llantas’ logran estafar a cientos de ciudadanos que transitan por las calles de Bogotá, teniendo trampas con pitillos metálicos, tornillos o tubos en vías principales de la capital. Con ello, los delincuentes aprovechan la oportunidad y actúan como ‘auxiliadores’ para llevar a las víctimas a reparar los neumáticos a negocios específicos donde son descaradamente estafadas.

SEMANA habló con Carlos López, una de las víctimas de este lamentable hecho que tiene preocupados a los ciudadanos. Relató que este lunes 17 de octubre iba transitando por el puente de la calle 80 sobre la avenida 68, sentido occidente-oriente, cuando de repente su carro resultó pinchado debido a un trozo de tubo que fue puesto intencionalmente en el puente.

Al darse cuenta de que su vehículo estaba pinchado, por arte de magia apareció un hombre en una motocicleta para ofrecerle ayuda, persuadiéndolo a utilizar un montallantas que se encontraba a la bajada del puente.

“Lo que este delincuente hace es dirigir a las víctimas a este montallantas donde estafan a la gente cobrándoles entre 200.000 y 300.000 pesos por despinchar las llantas”, dijo López.

Srs. @PoliciaBogota @SectorMovilidad URGENTE por favor detengan delincuente rompe llantas deja caer un trozo de tubo en el puente de la Cll. 80 sobre Av. 68 sentido occidente - oriente para obligar a utilizar montallantas a la bajada del puente.Hoy ha pinchado al menos 10 carros! pic.twitter.com/uaNSivxgpj — Derechista20 (@Derechista20) October 17, 2022

Adicional a ello, aseguró que el punto blanco de estos delincuentes son las mujeres, pues mientras despinchaba su vehículo, tuvo que ayudar también a cuatro mujeres que se pincharon en esa misma zona.

“Hoy ha pinchado al menos 10 carros. Yo tuve que ayudar a desvarar a cuatro señoras en este mismo puente”, señaló López.

El ciudadano hace un llamado a las autoridades para detener a estos delincuentes, que no solo dañan los vehículos y se aprovechan económicamente de las personas, sino que ponen en riesgo la vida de los conductores.

A este caso se le suma una denuncia que hizo un ciudadano recientemente por Twitter sobre esta misma modalidad. El hombre señaló que sobre la avenida Boyacá con calle 77 se pinchó y casualmente quedó varado al frente de un montallantas, en donde “oportunamente” se ofrecieron a cambiarle la rueda.

“Iba por la Boyacá con 77. De repente me pinché, la rueda se desinfló instantáneamente. Quedé parado frente al local de la foto. “Muy amables” se ofrecieron cambiarme la rueda. No los dejé. Me habían pinchado. Alcaldesa @ClaudiaLopez, ayudaría al menos pedirles papeles del local”, escribió por Twitter.

Alcaldesa @ClaudiaLopez , ayudaría al menos pedirles papeles del local pic.twitter.com/SPFlv7Ggyw — Jorge A. Tovar (@JorgeATovar) August 8, 2022

Casos como estos, muchos, y datan de tiempo atrás, por lo que los ciudadanos le han un llamado a las autoridades para validar los papeles de estos lugares en donde cobran cifras monumentales por desvarar un vehículo o moto.

Adicional a ello, le piden a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, atrapar estos delincuentes que cada vez se despliegan más por la ciudad.

Operación retorno: accidentes, trancones e invierno enfrentan los viajeros

Avanza la operación retorno en el país, pero en Bogotá, en particular, hay un alto flujo vehicular, teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte reporta que la movilización de vehículos que se dio, desde que inició la semana de receso escolar, es de 8.047.515 vehículos (del 7 y el 16 de octubre). Solamente en Bogotá se movilizaron 1.359.000 y en todo el departamento de Cundinamarca, la cifra llega a 2,5 millones.

El retorno se adelanta en medio de trancones, accidentes y vías colapsadas.

3:30 p. m. Alto flujo vehicular en la Autopista Sur

No se registran accidentes en la Autopista Sur, pero sí se presenta un alto flujo vehicular en estos momentos del día, mientras continúa el plan retorno de los vehículos que salieron de la ciudad en este puente festivo.

3:00 p. m. Volcamiento en la calle 80

Las autoridades de tránsito registraron que se presentó a la altura de la calle 80 con carrera 64 el volcamiento de un vehículo tipo automóvil. Además, a esta hora de realizan operativos en el marco de la medida pico y placa en la misma calle 80. Hasta las 4:00 p. m. pueden ingresar placas pares.

2:00 p. m. Operativos en la calle 13

La calle 13, cerca a la zona industrial de Bogotá es otro punto clave para la movilidad que se registra en este puente festivo, cuando miles de personas retornan a sus ciudades y sitios de origen.

La Secretaría de Movilidad reporta que se registran controles en esa zona de la capital, principalmente, para verificar el cumplimiento de la medida de pico y placa.