Day Vásquez contó en vivo por qué Nicolás Petro se “inmoló” por su padre; confesó qué hicieron en la Fiscalía

“Tuvimos la oportunidad de hablar muchísimo, nos veíamos todos los días. Me pidió perdón por lo que había pasado y yo también le pedí perdón. Estábamos en muy buenos términos, yo lo iba a ayudar con el principio de oportunidad y le iba a entregar unas pruebas, que solo tengo yo”, expresó inicialmente.

Luego, agregó: “Yo se las iba a entregar a él para ayudarlo a pedir el principio de oportunidad, pues Nicolás me decía que no tenía nada. Yo le dije tengo esto y pensé en ayudarlo. Nos vimos tres veces en Barranquilla porque íbamos a organizar todo, yo iba a ser la testigo. Pero después se retractó y no pasó nada”.