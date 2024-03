Mujer que habría sido infiel con policía de la Sijín contó, al borde del llanto, su verdad en ‘Séptimo día’

Hace unas semanas se convirtió en tendencia un supuesto caso de infidelidad dentro de la Policía. SEMANA pudo confirmar que uno de los sujetos era integrante activo de la Sijín, mientras que el otro hombre involucrado era un funcionario retirado.

Ante la polémica que se generó, luego de que se difundieran los videos en las redes sociales, la mujer, identificada con el nombre de Iris Sared Moncaleano, rompió el silencio la semana pasada y habló por primera vez en televisión nacional sobre lo que pasó la noche del 29 de enero.

Moncaleano puntualizó que fue Edward Holguín, subintendente retirado de la Policía Nacional, quien divulgó las piezas audiovisuales señalándola de serle infiel con su compañero. Asimismo, indicó que se trató de una venganza, pues ya no eran pareja.

Incluso, aprovechó el momento para revelar que Holguín era bastante posesivo y agresivo, recalcando que no le permitía hablar con nadie. La mujer manifestó que este siempre le decía que solo podía ser de él, por lo cual le tenía miedo.

“Al ver que yo no abría, empezó a forzar la puerta y de un empujón la abre. Me mete dos cachetadas y empieza a tratarme con palabras supervulgares y empieza a dañar mis armarios. Era una persona posesiva, que no permitía que yo le hablara absolutamente a nadie”, expreso en el programa Séptimo día.

El caso se ha hecho viral en las redes sociales. | Foto: Captura de video

Luego, añadió: “Ya era una relación donde yo le tenía bastante miedo porque es una persona realmente muy agresiva. Yo siempre le dije que ya dejáramos las cosas así y él me dijo: ‘Si usted no es para mí, no es para nadie’. No puedo salir a la calle porque la gente me señala, la gente me juzga, todo por culpa de esa persona”.

La mujer recalcó finalmente en el programa de Caracol Televisión que tuvo que cambiarse de casa luego de que su imagen apareciera sin control en las diferentes redes sociales. Además, confesó ante las cámaras que intentó quitarse la vida.

“Para mí la única solución fue quitarme la vida y no escuchar nada más. No ver las redes sociales, no sentir esa afectación que había en mi familia”, concluyó, visiblemente abrumada, la mujer, quien admitió que ingirió una dosis potente de analgésicos.

¿Qué hizo la Policía?

Cabe recordar que SEMANA conoció en esa época que la Policía del Meta tomó una drástica decisión para ayudar al integrante de la Sijín que protagonizó el hecho. Fuentes le confirmaron a este medio que el hombre está recibiendo acompañamiento psicológico para poder superar lo vivido.

Al parecer, el sujeto se habría visto afectado por la supuesta infidelidad de su pareja sentimental. También se supo que Sared interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del uniformado, a quien acusó del delito de injuria.