Defensa de Olmedo López le pidió al Inpec tomar medidas urgentes para evitar que el exdirector de la UNGRD sea envenado

Pese a la orden dada el pasado sábado 31 de agosto por un juez de control de garantías de Bogotá el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Olmedo López no ha sido trasladado a una guarnición militar.

En estos días, aseguran, no han podido tener contacto directo con Olmedo López puesto que no se les ha autorizado su ingreso a la estación de policía, lo que limita su derecho a la defensa en los trámites de colaboración con la justicia.

“Y en la página 21, también con letra de la representante de la Cámara Karen Manrique, los congresistas beneficiarios o quienes eran de alguna manera propietarios de estos contratos. Wadith Manzur, Costa; Vitar, senadora Costa, Julián Peinado, Antioquia, Juan Diego Muñoz y Karen Manrique, Saravena, senador Gallo, y en la parte superior escribe integrantes de C, que es la Comisión de Crédito Público”, advirtió el exfuncionario en el interrogatorio que rindió en marzo pasado ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema.

Olmedo López y Sneyder Pinilla están a la espera de que les cumplan con el principio de oportunidad y no les vayan a hacer ‘conejo’. | Foto: UNGRD / CORTESIA UNGRD

“Total 91.700 millones de pesos que correspondía a la cifra y a los municipios que el ministro de Hacienda, en la reunión del 15 de diciembre, me había descrito. En la parte de abajo está mi letra, doy fe y mi firma, no corresponde al mismo día, este es de la reunión de febrero y esta corresponde al mes de marzo, a principios de marzo, cuando envié a que esta libreta me la guardaran, entonces escribí, doy fe”, añadió el exfuncionario.