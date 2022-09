“Déjeme descansar, voy a contar la verdad”: coronel Benjamín Núñez, señalado de asesinar tres jóvenes en Sucre

Luego de cumplir la audiencia imputación de cargos en contra el coronel Benjamín Núñez, presunto responsable de asesinar a tres jóvenes en departamento de Sucre, el mismo oficial pidió al juez de Control de Garantías suspender la audiencia tras advertir que estaba cansado por el viaje desde Ciudad de México.

La Fiscalía imputó los delitos de homicidio agravado, manipulación o alteración de materiales probatorios y privación ilegal de la libertad. Los cargos no fueron aceptados por el coronel con una advertencia del propio procesado, que buscaría un acuerdo con la Fiscalía de cara a reconocer su responsabilidad.

El coronel Núñez aseguró que se siente cansado, al igual que su defensa, pues en las últimas horas estuvieron en los trámites para su entrega ante el Consulado de Colombia en México, país donde se encontraba el oficial hace casi un mes y luego de conocer la orden de captura en su contra.

“La verdad yo quiero estar en mis cinco sentidos, la verdad apenas me comí una ensalada de frutas, estoy pendiente de que suspenda para poder ir al baño, la verdad me siento cansado y usted reconsidera, déjeme descansar por favor”, dijo el coronel Núñez al juez tras pedir el uso de la palabra durante la audiencia.

De inmediato las víctimas expresaron reparo por la solicitud que estaba haciendo el coronel Núñez, de suspender la diligencia porque se encontraba cansado. Aseguraron los abogados que representan a las familias de los jóvenes asesinados, que están ante audiencias concentradas y es necesario continuar la diligencia.

“Acaba de terminar la audiencia de legalización de captura, donde debía tener presencia y conocimiento el procesado, eso ya se superó, la medida de aseguramiento no es más que la argumentación del señor fiscal y quien va a enfrentar dicha audiencia es el abogado defensor”, dijo el abogado Aníbal Garay, representante de víctimas.

El coronel Núñez volvió a tomar la palabra para insistir que está cansado, pero que no se va a ir, que quiere contar la verdad y es necesario que le permitan tomar un descanso para continuar con la audiencia y estar atento a la intervención que hará la Fiscalía, principalmente en la motivación de la medida de aseguramiento.

“Déjeme descansar por favor, créame que si yo me presento acá es porque quiero decir la verdad, quiero contar la verdad, yo no me voy a ir, estoy aquí bajo la tutoría de la misma Fiscalía, no hay necesidad de correr en este proceso”, dijo el coronel Núñez.

La defensa del coronel también pidió la palabra y le dijo al juez de Control de Garantías que aunque está en capacidad de escuchar la argumentación de la Fiscalía para imponer una medida de aseguramiento en contra de su cliente, no lo está para hacer su exposición, pues primero debe analizar los elementos de prueba que presenta el ente acusador.

El juez a cargo de la audiencia zanjó las diferencias advirtiendo que le dará pasó a la Fiscalía en la solicitud de medida de aseguramiento, de enviar al coronel a una cárcel y fijará para una nueva fecha la intervención de las víctimas y la defensa, en el sentido de la petición del fiscal del caso.