Denuncian ‘micos’ en el fallo de la Corte que despenalizó el aborto hasta los seis meses

El senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, denunció ‘micos’ en el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta los seis meses. Advirtió que se podrían generar algunos ‘micos’ y cuestiona si habría intereses económicos detrás del fallo.

Uno de los problemas que Valencia puso sobre la mesa tiene que ver con la donación de órganos de fetos abortados, ya que en el 2019 la Corte tomó la decisión de eliminar la norma que impedía la donación de órganos de fetos abortados.

“Con la nueva sentencia queda sobre la mesa la eventual posibilidad de un tráfico de órganos de los fetos, pues la misma Corte desde 2019 eliminó la norma que impedía donar órganos de fetos abortados”, señaló Valencia.

Dijo que le preocupa que detrás de esas decisiones haya otros propósitos. “¿Cuál es el objetivo de promover el asesinato del no nacido?, ¿hay intereses económicos detrás de las decisiones de la Corte?, ¿existe alguna relación entre permitir abortos hasta los seis meses y la vía libre de donación de órganos de fetos abortados?”, cuestionó el congresista del Centro Democrático.

Otro problema que le preocupa al senador es el alquiler de vientres, práctica que se utiliza cuando la mujer no puede gestar y por lo tanto otra mujer fértil cumple esa función. Valencia evidenció el problema que podría suscitar cuando la mujer que alquiló el vientre por alguna razón decida que quiere abortar, sabiendo que legalmente ahora tiene permiso hasta la semana 24.

“¿Qué va a pasar con la maternidad subrogada? Aunque hoy no está reglamentada en la ley en Colombia, ¿qué hacer cuando una mujer que alquiló su vientre, dentro de los seis meses de gestación decida abortar?, ¿cuáles derechos primarían para la Corte, ¿los de los padres contratantes o los de la madre gestante? Ya que nos queda claro que no serán los del niño que está por nacer ¿o dependerá de la cantidad de dinero invertida por los contratantes, dando relevancia al dinero sobre la vida?”, señaló Valencia.

El congresista aseguró que la Corte Constitucional se está extralimitando en sus funciones porque este tipo de decisiones tienen que ser tomadas por el Congreso, donde la mayoría generalmente han votado por no aprobarlo.

“No es la primera vez que la Corte legisla, pisoteando así las labores del Congreso. Yo he presentado proyectos de ley sobre objeción de conciencia, aborto y alquiler de vientres y si no se le ha dado el trámite en el Congreso, la Corte no puede obligarlo a gestionar su agenda, debe respetar su legitimidad y no tomar decisiones arbitrarias”, afirmó Valencia, hoy candidato al Senado.

Por eso, dijo que citará a debate de control político al ministro de Salud, Fernando Ruiz, y a diferentes actores de la sociedad para que desde el Congreso se puedan pronunciar las otras dos ramas del poder sobre esa decisión.

Asegura que buscará demostrar que el fallo de la Corte no tendría el suficiente respaldo científico, estadístico, médico y ético. Además, pide que sea publicado el fallo completo ya que hasta ahora solo se conoce un comunicado de prensa que fue publicado horas después de la decisión.