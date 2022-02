La despenalización del aborto, el tema que unió a monseñor Darío Monsalve y al uribismo

Tanto el arzobispo de Cali como el Centro Democrático no logran coincidir en ninguna posición. Sin embargo, frente a la despenalización del aborto, ambos sectores van hacia el mismo lado.

Al arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, no lo une casi nada con el uribismo. No hay oportunidad en que no lance pullas o críticas en contra del gobierno de Iván Duque o la derecha en el país, una posición radical que lo ha llevado constantemente a enfrentarse con los senadores María Fernanda Cabal, Ernesto Macías, y otros congresistas del Centro Democrático que han coincidido en que el jerarca católico en ocasiones “utiliza la sotana para hacer política”.

En esta oportunidad, la despenalización del aborto de parte de la Corte Constitucional unió a Darío Monsalve y al uribismo. Al menos, coinciden en el rechazo a la despenalización, un tema que tiene al país polarizado.

Mediante sus redes sociales, el arzobispo dijo el ser humano existe desde su fecundación hasta su muerte natural. “Personas, sociedades, valores, leyes e instituciones tienen que alinearse con la vida humana o echan a perder su cultura, su futuro y civilización. ¿Habrá peor pandemia que el desprecio legal y social por la vida?”, se preguntó.

Monsalve fue más allá en sus afirmaciones. “El cuidado integral de la vida humana debe extenderse a toda edad, incluida la indefensión prenatal. La corresponsabilidad parental a la existencia de un tercero y la concurrencia socio estatal a su protección y a evitar venta de órganos y tejidos de fetos abortados, como ocurre”, añadió.

“Quienes luchamos por la protección integral a toda vida humana como principio de no violencia y paz social, no aceptamos esta violencia contra el neonato como proclama libertaria. La Ley 1098 de 2006, código de infancia y adolescencia, se basa en el principio de corresponsabilidad”, dijo Monsalve.

“Más que prohibir, castigar, legalizar, despenalizar o alegar que el aborto es derecho de la mujer sobre su cuerpo, una nación y más la colombiana, requiere comprometer a hombre y mujer gestantes, a sociedad y Estado, en la protección a la vida que gestan y a su digna existencia”, agregó.

El rechazo a la despenalización del aborto ha sido un tema generalizado en la Iglesia católica como en el Centro Democrático.

Percibo dolor en las calles de Duitama por la sentencia del aborto. pic.twitter.com/P5st53JsY1 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 22, 2022

Este martes, monseñor Francisco Ceballos, presidente del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Colombiana, dijo que los magistrados de la Corte Constitucional han perdido sus valores.

Además, calificó el aborto como un homicidio y expresó con franqueza que la sociedad tocó fondo. “Para el cristiano católico y cristiano en general el pecado es un homicidio y por tanto es pecado. Para los que tenemos fe y miramos a Dios como el artífice de la vida, para nosotros sí, para los que no creen, pienso que no se les pasa por la cabeza que es pecado. Pero no se les puede quitar de la cabeza que sí es un homicidio”, expresó el religioso.

Por los lados del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe confesó que se siente triste con la decisión de la Corte Constitucional y reconoció que tiene un hijo que nació a los seis meses de gestación. En el uribismo varios congresistas han anunciado un referendo con el que pretenden tumbar la decisión de los altos magistrados.