¿Desaparecido o secuestrado? Dudas sobre el caso del comerciante paisa en centro comercial de Chía; es investigado por lavado de activos

El comerciante paisa Alejandro Arango Sierra, quien habría sido secuestrado el pasado 21 de junio por falsos policías en el centro comercial Fontanar, en Chía, Cundinamarca, fue “ubicado” por unidades del Gaula de la Policía Nacional, el sábado 24.

“El Gaula de la Policía Nacional se permite informar que el comerciante desaparecido desde el pasado miércoles 21 de junio ya fue ubicado por unidades de la institución”, aseguraron las autoridades por medio de un comunicado.

Los uniformados lograron “ubicarlo” mientras se movilizaba en un bus que cubría la ruta Fusagasugá-Bogotá, gracias a los operativos de rastreo y el plan candado implementado tras conocer el incidente. Algo que llama la atención es que, al parecer, habría sido “secuestrado”, pero el Gaula lo maneja como “desaparecido”.

Momento del reencuentro entre el comerciante paisa, presuntamente secuestrado, con su esposa tras su liberación - Foto: Policía Nacional

Momento del reencuentro entre el comerciante paisa, secuestrado en el centro comercial Fontanar, con su familia - Foto: Policía Nacional

Pero en este caso hay cosas que no cuadran. Resulta sorprendente que, a pesar de estar siendo buscado por las autoridades, Arango Sierra no informó personalmente sobre su liberación, sino que de manera inusual habría abordado un autobús con destino a Bogotá. Solo cuando fue encontrado por la Policía brindó su testimonio. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre la declaración de Arango Sierra, a quien se le conoce como El Holandés.

Durante el proceso de investigación, las autoridades descubrieron que Arango Sierra estuvo involucrado en un caso de estafa, ha enfrentado acusaciones por violencia intrafamiliar y está siendo investigado por presunto lavado de activos desde octubre de 2021, lo cual llevó al decomiso de una cierta cantidad de dinero.

Los hechos que rodean este caso continúan generando interrogantes, ya que los captores se hicieron pasar por agentes de la Policía y lograron ingresar al centro comercial sin levantar sospechas. Posteriormente, trasladaron a Arango Sierra en un vehículo particular y desaparecieron sin dejar rastro. Durante la investigación, la Policía ha afirmado enfáticamente que los dos individuos disfrazados no tienen ninguna afiliación con la institución.

Los detalles del caso que no cuadran

Los agentes que participaron en la investigación manifestaron extrañeza debido a que “la persona no reacciona cuando se encuentra con las dos personas en el centro comercial, hay unas cámaras que evidencian un diálogo con otra persona”. En esa medida, indicaron que aún falta profundizar más para entender qué fue lo que realmente sucedió. “Estamos esperando los resultados”, dijo uno de los agentes.

Otro detalle que saltó a la vista y que también ha causado revuelo es que los supuestos uniformados que habían aparecido en el centro comercial Fontanar contaban con unos tapabocas que impedían que las cámaras de seguridad los identificaran adecuadamente.

La esposa del comerciante les había dicho a las autoridades que solo habían ido al centro comercial Fontanar a celebrar el Día del Padre.

“Mientras la mujer se dirigió al baño, su compañero sentimental fue abordado por dos individuos que vestían prendas similares a las de la Policía Nacional, con quienes estableció una conversación por varios minutos para luego salir del lugar en su compañía, al parecer habrían abordado un vehículo particular con rumbo desconocido”, señaló la Policía.

Policía asegura "extrañeza" debido a que el comerciante "no reacciona cuando se encuentra con las dos personas en el centro comercial" - Foto: Policía

Imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial Fontanar en Chía, Cundinamarca - Foto: Policía

Antes de que lograran dar con el paradero del comerciante, el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, sostuvo que las pesquisas ya estaban avanzando a buen paso.

“Recibí un reporte del director del Gaula de la Policía, la investigación va por buen camino. Ya la Policía tiene un vehículo que hizo parte de esta actividad, hay un avance respecto (a) la información financiera de la persona, pero prefiero ser prudente”, aseguró Salamanca en declaraciones que hizo este 23 de junio.

En su momento, el director de la Policía también señaló que hasta entonces no habían descartado la posibilidad de que los uniformados que se veían en el video “pertenecieran a la institución” y no fueran falsos policías.