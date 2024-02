Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, citada a declarar en el juicio contra el abogado Diego Cadena. ¿Asistirá?

“Yo no busqué a nadie ni estaba desesperado ni llorando, como informaron ellos, dizque vivía arrepentido y llorando que para retractarme”, manifestó, en tono burlesco, Monsalve quien es el testigo clave de la Fiscalía General dentro del juicio que se adelanta contra el abogado Diego Cadena por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Me dijeron que me iban a hacer una trampa, y que iba a ser la palabra de ellos contra la mía. Si está en duda esto con videos, que no se escuchan bien, pero se aclara mucho que yo no busqué a nadie”, manifestó Monsalve quien llegó a los juzgados de Paloquemao, en el centro de Bogotá, bajo un estricto esquema de seguridad.