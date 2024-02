Director de la Policía se reúne con el presidente de la Corte Suprema para evaluar situación de seguridad tras “encerrona” de manifestantes

Justamente para tomar las medidas correspondientes, al Palacio de Justicia llegó el director de la Policía, el general William Salamanca, y allí no solo advirtió que por ahora no se registra ningún hecho de violencia contra los magistrados, pero la prioridad en adelante será la seguridad de los mismos, garantizar que quienes están manifestando los alrededores no lleguen a los despachos.

“Vamos a hablar con los magistrados, no he tenido informaciones de personas que haya una violencia o una experiencia desmedida de inseguridad, pero si la hay, tenemos que actuar. Pero como acabo de llegar no he observado nada en la parte externa… Vamos a hablar con el presidente de la Corte de los magistrados”, dijo el director de la Policía.