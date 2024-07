Disidencias de las Farc intentaron derribar helicóptero del Ejército en Cauca: recibió 16 impactos de fusil de largo alcance

Los hombres de Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central, no frenan su escalada terrorista en Cauca. | Foto: Externo

“Hay una situación muy complicada en el tema del narcotráfico, el narcotráfico prácticamente se ha apoderado de la economía en el Cañón del Micay, el 75 % de la coca que hay en el Cauca está en el Cañón del Micay y eso implica que hay una cantidad de personas dependiendo de esa economía ilícita. Por eso la estrategia del Cauca no gravita solamente sobre la acción militar y por eso, desde el Ministerio de Defensa, hace unos días se lanzó la estrategia del Cauca, porque se requiere todo el Estado allí”, dijo el alto mando militar.

“Hemos hecho pruebas en Bogotá, en la Sabana, hemos hecho pruebas en Tolemaida, y desafortunadamente las pruebas que funcionan en este tema donde no hay montañas es diferente a donde las hay. Nos han funcionado acá y los llevamos al Cauca y no funcionan en el Cauca. Entonces, ninguna tecnología la vamos a adquirir hasta que no sea aprobada en el terreno y en eso estamos (...). Esa es la actividad que en este momento estamos realizando y, lógicamente, pues estamos trabajando con países que ya nos llevan muchos años de experiencia que son aliados nuestros y que nos están asesorando en el tema”, añadió el general Cardozo.